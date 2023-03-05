Как выяснить, является ли ваш дом энергоэффективным?

Ограждающие конструкции здания – это конструкции, которые отделяют помещения от внешнего воздуха и через которые потенциально могут происходить потери тепла: стены, крыша, пол. То, насколько хорошо или плохо эти конструкции способны удерживать тепло внутри здания, является одной из предпосылок энергоэффективности и ключевым фактором, определяющим размер ваших счетов за отопление зимой. Строительные нормы требуют, чтобы в новых зданиях ограждающие конструкции были оснащены современными теплоизоляционными материалами, а глобальный рынок и современные технологии достигли такой стадии развития, когда и в Латвии теплоизоляционные плиты толщиной несколько сантиметров могут обеспечить те же теплоудерживающие свойства, которые когда-то обеспечивались 50-мантиметровой кирпичной кладкой.

„Энергоэффективность – это не только утепление дома, но и совокупность строительных элементов, которые влияют на весь дом и должны рассматриваться в комплексе. Например, когда вы хотите повысить энергоэффективность своего дома, нет смысла утеплять внешнюю стену здания качественными материалами, если вы не готовы одновременно заменить старые окна. С учетом развития строительных материалов и требований нормативов построенные 30 лет назад дома, не подвергавшиеся реновации, сегодня уже не могут претендовать на эффективное сохранение энергии, в результате счета за электроэнергию в таких домах без реновации будут только расти. Нынешняя ситуация на рынке также свидетельствует о том, что люди будут вкладывать все меньше средств в улучшения для красоты дома, а больше концентрироваться на работах, которые облегчат бремя платежей за энергию в долгосрочной перспективе“, – говорит руководитель по продажам Kingspan в Латвии Рейнис Нельке.

Какие параметры следует принимать во внимание, чтобы определить, подходит ли ваш дом под это определение и может ли построенное 30 лет назад здание все еще оставаться энергоэффективным? Разъясняют эксперты компании по теплоизоляционным решениям Kingspan, пишет Delfi Dom&Sad .

Качество окон

Окна являются частью наружной стены здания и соприкасаются с холодным воздухом, поэтому именно качественные окна являются одной из предпосылок, чтобы обеспечить приятную температуру в помещении. Если на всех окнах имеются фрагменты, через которые проникает ветер, то в целом это означает наличие небольшой дыры, которая бесконтрольно и постоянно пропускает холодный воздух в дом. Поэтому, когда вы думаете об энергоэффективности дома, в первую очередь рекомендуется заняться окнами, при этом обратить внимание не только на их качество, но и на правильную установку в стене – использование герметической пены, проклейку углов и выполнение других сопутствующих работ. Если вы решили утеплить внешнюю стену здания, замена окон должна быть обязательной, чтобы обеспечить наилучший результат для удержания тепла.

Если речь идет о проектировании и строительстве нового здания, в идеале следует учитывать и расположение окон. Большие окна следует располагать на южной стороне, чтобы на них попадало как можно больше солнечного света, благодаря чему помещения получат максимально возможное количество солнечной энергии.

Герметичность здания

Герметичность здания означает такой уровень уплотнения, который не позволяет холодному воздуху проникать в здание снаружи. Говоря простым языком – в здании нет щелей, через которые регулярно дует ветер. Если говорить сравнениями, то представьте, что вы хотите зимой выпить чай на террасе – теплый напиток в кружке (здании с множеством мелких отверстий и щелей) остынет уже через 5 минут, в то время как напиток в термосе (герметично закрытом здании) будет сохранять тепло гораздо дольше. Этот же принцип применим и к консервации зданий, и он особенно важен, если в доме вы планируете жить в течение длительного времени. Самым важным фактором в обеспечении герметичности здания является качество установки окон – при правильном монтаже они могут обеспечить 80% результата.

Система вентиляции

Когда люди планируют реновацию дома, акцент часто ставится на то, чтобы сохранить тепло внутри, забывая о том, что циркуляция воздуха и ее контроль не менее важны. Значение системы вентиляции нельзя отделить от качественных окон или эффективного утепления, и одной из самых распространенных ошибок является замена окон без контроля вентиляции, что приводит к значительному снижению циркуляции воздуха. Это может привести к тому, что окна будут запотевать, в помещении повысится уровень влажности, в результате чего ухудшится здоровье людей. Решением проблемы является система рекуперации тепла, которая позволяет регулировать воздухообмен и сохранять тепло в помещении.

Конструкции без мостиков холода

Если при строительстве здания используются материалы с высокой теплопроводностью, но плохой теплоизоляционной способностью (например, металл, бетон), и эти материалы расположены как снаружи, так и внутри помещения, это может привести к большим потерям тепла. Рекомендуется по возможности избегать подобных ситуаций при реконструкции дома, а если это невозможно, утеплить соответствующие стыки.