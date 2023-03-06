06.03.2023, 07:37
ЕЦБ планирует повысить процентные ставки в марте(1)
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Европейский центральный банк в марте планирует повысить процентные ставки еще на 50 базисных пунктов. Об этом заявила президент ЕЦБ Кристина Лагард, пишет dv.ee со ссылкой на Financial Times.
„Весьма вероятно, что мы повысим процентные ставки на 50 базисных пунктов, – сказала она. – Цифры, которые мы наблюдаем в последние дни, подтвердили, что подобное повышение ставок очень и очень вероятно“.
Что произойдет после марта, пока не ясно. В настоящее время процентные ставки в четыре раза выше, чем цель Европейского центрального банка в 2%.
Некоторые аналитики считают, что в мае Европу ждет очередной рост ставок на 50 базисных пунктов.