ЕЦБ планирует повысить процентные ставки в марте

„Весьма вероятно, что мы повысим процентные ставки на 50 базисных пунктов, – сказала она. – Цифры, которые мы наблюдаем в последние дни, подтвердили, что подобное повышение ставок очень и очень вероятно“.

Что произойдет после марта, пока не ясно. В настоящее время процентные ставки в четыре раза выше, чем цель Европейского центрального банка в 2%.

Некоторые аналитики считают, что в мае Европу ждет очередной рост ставок на 50 базисных пунктов.