ЭКСПЕРТ | Cейчас самое время для заключения долгосрочных договоров аренды

По словам Яануса Лаугуса, средний уровень арендной платы в Таллинне и Харьюмаа за последние шесть месяцев снизился примерно на двадцать процентов. „Сейчас количество предложений аренды квартир на порталах сокращается. Из-за роста процентных ставок по кредитам многие откладывают покупку и предпочитают арендовать жильё, что увеличивает спрос в этом сегменте. Мы в Uus Maa уверены, что цены на аренду больше не будут снижаться, а будут понемногу расти по мере роста спроса, особенно когда в начале лета студенты начнут подыскивать себе квартиры в городе. Поэтому сейчас благоприятное время для заключения договора аренды на более длительный срок“, — прокомментировал Лаугус текущую рыночную ситуацию.

„Сейчас ещё можно торговаться. В случае договора на более долгий срок, владельцы могут немного снизить цену, особенно если история арендатора проверена, у него хорошая репутация и безупречная платёжная дисциплина. Такого арендатора владельцы квартир хотят сохранить надолго, и высокая цена, которую они могли бы получать, перестаёт быть главным аргументом“, — сказал Лаугус.

„В сегменте сравнительно дорогих квартир в центре города произошла определённая дифференциация. Одни адреса ценятся очень высоко, другие менее высоко. Неизменный интерес есть к аренде квартир, расположенных на так называемой золотой миле у моря. Особым спросом пользуются квартал Ротерманни и Ноблесснер, а также другие новостройки в центре города, где кипит жизнь. В то же время, по поводу квартир в чуть более старых домах в центре города можно немного поторговаться“, — отметил Лаугус.