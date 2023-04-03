Инвестиционный блогер доходчиво объясняет: на какой срок брать жилищный кредит - 15 или 30 лет?

Жилищный кредит во все времена считался единственным „хорошим“ кредитом. Допустим, вы решили взять жилищный кредит и у вас есть первый взнос или дополнительный залог. Ежемесячно вы можете тратить на оплату кредита 800 евро. В качестве интресса вам предлагается фиксированная процентная ставка в размере 5% в год. Ежемесячный платеж по кредиту до окончания срока выплат по кредиту не меняется.