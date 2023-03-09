Эксперты уже не исключают рост Euribor до 5%

Финансовые рынки ожидают, что к концу лета европейская межбанковская ставка предложения (Euribor) поднимется до 4%, а аналитики не исключают, что ставка в итоге превысит 5%. При этом период роста процентных ставок и Euribor может не ограничиться 2023 годом, пишет rus.err.ee.