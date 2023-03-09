Эксперты уже не исключают рост Euribor до 5%(7)
Финансовые рынки ожидают, что к концу лета европейская межбанковская ставка предложения (Euribor) поднимется до 4%, а аналитики не исключают, что ставка в итоге превысит 5%. При этом период роста процентных ставок и Euribor может не ограничиться 2023 годом, пишет rus.err.ee.
По словам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, рынки ожидают, что Euribor вырастет до 4%, сообщила „Актуальная камера“.
„В настоящее время рыночные ожидания показывают, что Euribor может вырасти до 4% к концу лета, но эти ожидания не всегда были самым точным прогнозом.
В последнее время ожидания скорее недооценивали рост ставки. Наиболее правильно оценивать рост [ставок] с учетом темпов замедления инфляции, от этого будет зависеть, как центральные банки будут повышать свои процентные ставки“, - сказал Оя.
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