ЭКСПЕРТ | Что будет с жилищным кредитом в случае смерти заемщика
Смерть близкого человека – печальная и неожиданная ситуация, и часто членам семьи также приходится решать вопросы, связанные с имуществом и обязательствами умершего. Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова дает советы наследникам: что они должны знать и с чего начать решение проблем.
Чтобы выяснить, кто именно является наследниками, необходимо обратиться к нотариусу, который проведет необходимую процедуру. Если имеющее право на наследование лицо желает отказаться от наследства, оно должно подать нотариусу соответствующее заявление. Срок для отказа от наследства ограничен – это можно сделать в течение трех месяцев с момента, когда наследник узнает о смерти наследодателя и о своем праве на наследство. Если наследник не знал, что он имеет право на наследство, исчисление срока начинается с момента направления ему нотариусом уведомления об этом.
Если лицо вовремя не отказывается от наследства, оно считается принявшим наследство. К наследникам, принявшим наследство, переходят все права и обязанности наследодателя, в том числе обязательства, связанные с возвратом банковских кредитов. Нотариус подробно разъясняет последствия и действия, связанные с принятием или отказом от наследства.
При наличии связанного с наследственным имуществом банковского кредита рекомендуем потенциальным наследникам как можно скорее обратиться в банк, выдавший кредит. Если банк узнает о смерти заемщика до того, как наследники обратились в банк, представитель банка также приложит усилия, чтобы связаться с возможными наследниками и договориться о том, как, в каком размере и будут ли вообще производиться выплаты по кредиту до выдачи свидетельства о праве на наследство.
В случае заключения кредитного договора с несколькими заемщиками кредит погашается остальными заемщиками в обычном порядке. Однако доход умершего заемщика мог быть основным источником погашения кредита, и тогда платежеспособности созаемщика может оказаться недостаточно для погашения всего остатка кредита на изначально оговоренных условиях. В этом случае также необходимо связаться с банком для обсуждения дальнейших действий. Наследники могут, например, договориться между собой, кто будет платить по кредиту. Следует иметь в виду, что для разделения обязательств по жилищному кредиту между наследниками также требуется согласие банка.
Пока не выдано свидетельство о праве на наследство, фактические наследники не установлены и до этого момента внесение изменений в кредитный договор невозможно – например, в это время нельзя запросить платежный отпуск или продлить договор. Ситуация еще более усложняется, если наследниками являются несовершеннолетние дети. Для принятия на себя обязательств при совершении сделок от их имени родитель или опекун должен заранее запросить согласие суда.
Беря кредит, стоит подумать о том, что будет, если с вами что-то случится, кто будет вашими наследниками и как будут распоряжаться вашими обязательствами и имуществом. Все эти аспекты можно обсудить с нотариусом и оформить необходимые распоряжения. Следует также рассмотреть вариант страхования кредита или жизни, особенно если доход заемщика является основным источником погашения жилищного кредита.