Проект на 8 миллионов евро: в Таллинне реновируют общежитие

„Этот проект делает особенным то, что в здании когда-то располагался Таллиннский завод аудиокассет, и, хотя все помещения будут иметь отличный современный интерьер, при реконструкции также будут использованы стильные элементы, отдающие дань уважения истории здания“, — прокомментировал, руководитель 1Partner Ehitus Юллар Хинно, по словам которого, многолетний опыт заказчика в строительстве данного типа зданий, без сомнения, будет полезен при проектировании и производстве строительных работ.

„В бывшем здании Таллиннского завода аудиокассет мы создаём самое современное и стильное общежитие в Таллинне, которое будет вне конкуренции“, — сказал исполнительный директор Larsen Прийт Варе и подчеркнул, что Larsen создаёт комплексную жилую среду, в которой, помимо полностью меблированных комнат, есть, например, просторные помещения общего пользования, а также предусмотрено круглосуточное обслуживание клиентов.

Важной целевой группой здания, строящегося на границе Нымме и Мустамяэ по адресу ул. Хели, 8, являются студенты Таллиннского технического университета, которые при выборе жилья на время учёбы ценят современную жилую среду и расположение рядом с учебными корпусами. Новое общежитие будет готово к концу этого лета, так что к началу нового учебного года все 94 комнаты в здании будут доступны для заселения.