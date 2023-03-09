Тенденции рынка недвижимости в этом году: восстановление, дефицит и квартиры у моря
Компания Endover, в прошлом году имевшая среди застройщиков самый большой оборот по новым сделкам, представляет свои прогнозы рынка недвижимости на 2023 год, важнейшие из которых – замедление темпов снижения цен, привыкание к повышению процентной ставки, оживление рынка, дефицит новых квартир и популярность квартир у моря в Таллинне.
В прошлом году в Таллинне было продано в общей сложности 1235 квартир в новостройках, и самым популярным районом стал Хааберсти. Стоимость сделок с квартирами составила 330 миллионов евро, причем средняя цена купленной в столице новой квартиры составила почти 267 000 евро и 4 191 евро за квадратный метр. В прошлом году за самую дорогую квартиру в новостройке было заплачено около 1,6 миллиона евро. Больше всего сделок по новым квартирам заключили Endover, Merko, Bonava, Invego и YTI.
Исполнительный директор Endover Роберт Лауд описал тенденции и прогнозы на этот год на рынке новостроек в Таллинне.
Покупатель недвижимости
Покупатель жилья, долго откладывавший сделку, адаптируется к рыночным условиям и снова начинает покупать.
Хотя рост Euribor и цен на энергоносители существенно повлиял на решения людей о покупках, планирующие покупку квартиры, обычно не откладывают сделку более чем на полгода.
Чувствительный к цене, условиям кредитования и коммунальным расходам покупатель, начал приобретать квартиры меньшей площади.
Сосредоточенный на аренде квартир мелкий инвестор, больше всего пострадавший от повышения ставки Euribor, выжидает, чтобы купить, или выставляет недвижимость на продажу.
Инвестор с большим кошельком продолжает покупать более дорогие инвестиционные квартиры и вкладывает свободные средства в недвижимость, чтобы противостоять инфляции.
Интерес иностранных покупателей к сделкам снизился, и бум инвестиций в технологическом секторе на сегодняшний день утих, но полностью сделки не исчезли. Доля иностранцев в сделках составляет около 5%.
Расположение недвижимости
Инвестиции осуществляют в недвижимость, расположение которой обеспечивает долгосрочный рост стоимости.
Стоимость недвижимости в центре столицы и в Пыхья-Таллинне растет, снижение наблюдается в основном в ценах квартир в панельных домах.
Самый привлекательный с точки зрения недвижимости район Таллинна перемещается из центра города к морю – из квартала Ротерманни через Каларанна, Ноблесснер и Вольта до Копли.
У семей с детьми популярны районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и окрестности столицы. Важным аргументом является наличие инфраструктуры, в том числе мест в детских садах и школах.
Цены стабилизируются, но в этом году пока не повышаются.
Покупатели преодолели шок от повышения процентной ставки, понимают, что в будущем им придется учитывать более высокий Euribor, и больше не откладывают решение о покупке.
Ожидается дефицит новых квартир: ряд девелоперов остановили несколько проектов из-за прошлогоднего спада, поэтому в этом году будет сдано меньше квартир, чем в среднем за последние десять лет.
Сегодняшний объем предложения новостроек Таллинна оценивается в 2000 квартир, большая часть которых входит в портфель крупных застройщиков Endover, Merko, Hepsor и Bonava. Хааберсти и Пыхья-Таллинн остаются наиболее активными регионами с точки зрения продаж, и обладают наибольшим запасом нового жилья.
Девелоперы видят в 2024 году новый подъем, поэтому в этом году будет перезапущено или начато несколько проектов новостроек, квартиры в которых могут поступить в продажу в этом году, но будут сданы только через год.
„Видно, что покупатели и застройщики вновь становятся смелее. Мы прогнозируем, что сделки больше не будут откладывать надолго. С одной стороны, нехватка новостроек увеличивает спрос на удачно расположенную недвижимость. С другой стороны, люди привыкают к шоку от повышения процентной ставки, и поскольку заработная плата продолжает расти, приспосабливаются к более высоким платежам по банковским кредитам. Кроме того, рост цен на строительные материалы ограничивает падение цен на недвижимость. Поэтому ожидать значительного снижения цен не приходится. Покупатель начинает осознавать, что во втором полугодии выбора может не быть, поскольку новых квартир в этом году на рынке меньше, чем в прошлом – около 2 000. Несмотря на экономический спад, стоимость недвижимости в приморских районах Таллинна растет“, подытожил Роберт Лауд.