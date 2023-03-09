Тенденции рынка недвижимости в этом году: восстановление, дефицит и квартиры у моря

Девелоперы видят в 2024 году новый подъем, поэтому в этом году будет перезапущено или начато несколько проектов новостроек, квартиры в которых могут поступить в продажу в этом году, но будут сданы только через год.

„Видно, что покупатели и застройщики вновь становятся смелее. Мы прогнозируем, что сделки больше не будут откладывать надолго. С одной стороны, нехватка новостроек увеличивает спрос на удачно расположенную недвижимость. С другой стороны, люди привыкают к шоку от повышения процентной ставки, и поскольку заработная плата продолжает расти, приспосабливаются к более высоким платежам по банковским кредитам. Кроме того, рост цен на строительные материалы ограничивает падение цен на недвижимость. Поэтому ожидать значительного снижения цен не приходится. Покупатель начинает осознавать, что во втором полугодии выбора может не быть, поскольку новых квартир в этом году на рынке меньше, чем в прошлом – около 2 000. Несмотря на экономический спад, стоимость недвижимости в приморских районах Таллинна растет“, подытожил Роберт Лауд.