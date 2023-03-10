Влияние экономического спада: люди покупают квартиры меньшего размера, и не в Таллинне

„Если сравнить нынешние сделки с недвижимостью со сделками годичной давности, рынок Таллинна все еще находится на подъеме – покупаемые квартиры стали больше и дороже. В то же время за пределами столицы, например, в Харьюмаа, средняя площадь продаваемых квартир за год уменьшилась примерно на 4 квадратных метра, хотя цена растет и там“, - сказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

Согласно статистике Земельного департамента, в январе прошлого года средний размер квартир, купленных в Харьюмаа (за пределами Таллинна) составлял 68 квадратных метров, а средняя цена квадратного метра – 1 857 евро. В этом году средние показатели сделок составляют 64 квадратных метра и 2 228 евро соответственно, то есть площадь квартир уменьшилась в среднем на 4 квадратных метра, а средняя цена при этом выросла на пятую часть.

В Таллинне, напротив, средняя площадь проданных квартир увеличилась с 53 до 57 квадратных метров, а средняя цена за квадратный метр также выросла с 2 673 евро до 2 971 евро.

Статистика предложений портала недвижимости Kinnisvara24 показывает, что ожидания продавцов квартир и запрашиваемая цена с годами становились все выше как в Харьюмаа, так и в Таллинне. Если в январе прошлого года в близлежащих к столице волостях запрашиваемая цена за квадратный метр квартиры составляла в среднем 1 863 евро, то в феврале этого года – уже 2 863 евро, что на 50% больше.

Ценовые ожидания продавцов квартир в Таллинне за год выросли чуть меньше. В январе прошлого года квартиры в столице предлагали к продаже по средней цене 3 147 евро за квадратный метр, а в феврале этого года запрашиваемая цена составляла 3 322 евро.