Морально устарели: обслуживать старые лифты становится все труднее

„С тех пор, как работаю курьером, часто посещаю дома в разных районах Таллинна, – пишет читатель „МК-Эстонии“ Вл. Максимов. – Вижу, как люди относятся к своим домам, где-то чистота и аккуратность, а где-то наоборот. Но в последнее время меня тревожат лифты. В некоторых домах такие старые кабины, что, боюсь, пользоваться им может быть опасно. Некоторые дома уже запомнил, и там в лифты просто не захожу, иду по лестнице“.

„Замуровали, демоны!“

По словам экспертов, в Эстонии случаев падения лифта не было никогда. Наиболее распространенная проблема эксплуатации лифтов – их остановка между этажами. Ежемесячно десятки кабин останавливаются, не довезя пассажиров до нужного этажа, а причины при этом могут быть разными. Основные проблемные места старых лифтов – это зазоры сцепления в приводе из-за частого использования устройства, амортизированные двигатели, система управления и двери шахты, изношенные тросы и кнопки этажей, устаревшая проводка в лифтовых шахтах и т. д.

Закон требует, чтобы лифты старше 10 лет проходили ревизию или техосмотр один раз в год, а новые лифты должны проходить осмотр раз в два года. Такая проверка может быть проведена компетентным независимым лицом. В Эстонии таким правом обладают Tehnoaudit OÜ и InspectaEstonia OÜ. Поскольку за каждым лифтом осуществляется технический надзор, и опасный лифт просто не получает разрешения на продолжение эксплуатации, многие считают, что, мол, раз лифт ездит столько лет, то он еще и нас переживет. Это мнение, конечно, реальности не соответствует.

Говоря о состоянии лифтов в старых зданиях, эксперт Inspecta Estonia OÜ Хенри Сёэнурм рассказывает, что в домах, построенных в период с 1970 по 1990 годы, наиболее распространены однотипные лифты Могилевского лифтового завода СССР.