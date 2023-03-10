Морально устарели: обслуживать старые лифты становится все труднее
Читатель встревожен: бывая в разных домах в связи с рабочими обязанностями, он видит, в каком состоянии находятся лифты, и зачастую они кажутся небезопасными. Кто следит за лифтами и как обстоят дела на самом деле, узнала „МК-Эстония“.
„С тех пор, как работаю курьером, часто посещаю дома в разных районах Таллинна, – пишет читатель „МК-Эстонии“ Вл. Максимов. – Вижу, как люди относятся к своим домам, где-то чистота и аккуратность, а где-то наоборот. Но в последнее время меня тревожат лифты. В некоторых домах такие старые кабины, что, боюсь, пользоваться им может быть опасно. Некоторые дома уже запомнил, и там в лифты просто не захожу, иду по лестнице“.
„Замуровали, демоны!“
По словам экспертов, в Эстонии случаев падения лифта не было никогда. Наиболее распространенная проблема эксплуатации лифтов – их остановка между этажами. Ежемесячно десятки кабин останавливаются, не довезя пассажиров до нужного этажа, а причины при этом могут быть разными. Основные проблемные места старых лифтов – это зазоры сцепления в приводе из-за частого использования устройства, амортизированные двигатели, система управления и двери шахты, изношенные тросы и кнопки этажей, устаревшая проводка в лифтовых шахтах и т. д.
Закон требует, чтобы лифты старше 10 лет проходили ревизию или техосмотр один раз в год, а новые лифты должны проходить осмотр раз в два года. Такая проверка может быть проведена компетентным независимым лицом. В Эстонии таким правом обладают Tehnoaudit OÜ и InspectaEstonia OÜ. Поскольку за каждым лифтом осуществляется технический надзор, и опасный лифт просто не получает разрешения на продолжение эксплуатации, многие считают, что, мол, раз лифт ездит столько лет, то он еще и нас переживет. Это мнение, конечно, реальности не соответствует.
Говоря о состоянии лифтов в старых зданиях, эксперт Inspecta Estonia OÜ Хенри Сёэнурм рассказывает, что в домах, построенных в период с 1970 по 1990 годы, наиболее распространены однотипные лифты Могилевского лифтового завода СССР.
„Это относительно надежный лифт, с простой конструкцией, – отмечает Сёэнурм. – Поскольку довольно много лифтового оборудования все еще находится в своем первоначальном состоянии, можно судить, что это все еще достаточно надежный лифт. Главным образом состояние лифта определяется поведением жильцов дома или их гостей. В тех зданиях, где входную дверь держат запертой, где люди едины в убеждении, что о лифте следует заботиться и бережно к нему относиться, состояние лифта хорошее. Если же в подъезде лифт становится объектом для баловства и хулиганских выходок, поломки часто возникают на повестке дня“.
„За безопасность лифта отвечает владелец здания. Наблюдение за состоянием лифта и ремонт осуществляются совместно с наемными ремонтными работниками по договору. Самый старый лифт, который я знаю и который использовался в Таллинне, был построен в 1926–27 годах и сейчас находится в рабочем состоянии, – добавляет специалист. – Таким образом, состояние лифтов в Эстонии в основном хорошее. Этому способствует соблюдение требований государственного надзора, хорошо организованное техническое обслуживание и периодические проверки лифтов, проводимые Kiwa“.
Морально устарели
Во время проверок Kiwa время от времени действительно обнаруживается, что некоторые части того или иного лифта нуждаются в ремонте или замене, но ситуации, когда лифт опасен и его использование должно быть немедленно остановлено, очень редки. Если это происходит, лифт не будет использоваться до тех пор, пока не будут устранены опасные дефекты.
Больше всего проблем с электрическим управлением лифтов советской эпохи. Всем лифтам советских времен уже больше 32 лет. Их состояние можно поддерживать на безопасном уровне при правильном обслуживании, однако становится все труднее обслуживать такие лифты, так как молодые техники уже плохо знают старые модели, а также сложнее обучение. Кроме того, постоянно сокращается доступ к запчастям. Продолжительностью работы лифта считается 25 лет, в течение этого времени производитель обязуется обеспечивать поставки запчастей. После этого расходы на поддержание лифтов в рабочем состоянии начинают стремительно расти.
При этом нельзя сказать, что лифты в старых домах более опасны и их безопасность нужно улучшать отдельно. Скорее, в случае со старыми лифтами актуален вопрос их морального и технического устаревания. Большое количество лифтов имеет частично обновленные системы управления и приводы, что можно отнести к „слабым местам“, однако установка полностью нового лифта в лифтовой шахте здания значительно более затратный вариант.
Говоря о том, какие изменения в работе лифта жители заметят сразу после завершения работ по реновации, Сёэнурм отмечает: „Первое наблюдение – это снижение рабочего шума со стороны приводов. Новое электрическое управление обеспечивает плавное ускорение и торможение. Более современная кабина и плавность движения позволяют людям чувствовать себя в большей безопасности. Председатели квартирных товариществ также подтверждают тот факт, что новый привод вместе с новым управлением позволил значительно снизить потребление электроэнергии. Новые лифты комфортнее, имеют дополнительные элементы, повышающие безопасность, например, тревожный звонок, прямую связь с ремонтной компанией и т. д.“.
Разные обслуживающие компании предлагают варианты повышения как безопасности, так и комфорта, объем ремонта зависит от состояния конкретного лифта, а также от пожеланий заказчика, поясняет специалист. На самом деле важно только, чтобы после ремонта лифт был безопасным и соответствовал всем необходимым требованиям.
Большинство модернизировано
Эксперт технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Рейно Бюркланд подтверждает: состояние лифтов в старых домах в основном удовлетворительное. С каждым годом увеличивается количество модернизируемых лифтов. Невозможно однозначно сказать, каких лифтов больше – модернизированных или нуждающихся в реновации, но важно понимать, что модернизировать лифты можно и поэтапно. Чтобы лифт работал более плавно, достаточно модернизировать привод и систему управления. Сама же кабина лифта может быть на оригинальной раме и со старой изначальной отделкой. Так что условно можно сказать, что большинство лифтов в Эстонии модернизировано.
Важно знать, что владелец сам несет ответственность за безопасность лифта. В многоквартирном доме, где много собственников, ответственность за состояние лифта возлагается на правление или управляющего квартирным товариществом. Владелец лифта должен обеспечить регулярное техническое обслуживание в соответствии с инструкциями производителя. Как правило, многоквартирные дома заключают долгосрочные договоры на техническое обслуживание, включающие как ремонтные работы, так и решение аварийных ситуаций.
„Департамент защиты прав потребителей и технического надзора имеет очень хороший обзор опасных лифтов. С 2015 года протоколы технического осмотра лифтов формализованы в информационной системе JVIS. Результаты осмотра показывают, какие проблемы были обнаружены на конкретном лифте и как быстро владелец устраняет недостатки и проводит новый осмотр, – говорит Рейно Бюркланд. – В случае со старыми изношенными лифтами самой большой проблемой является отказ систем управления, из-за которого лифты останавливаются. Время от времени срабатывает и ограничитель скорости, из-за чего кабина проседает на клинья. Это внезапная остановка, которая создает у пользователей впечатление падения“.
Последняя известная авария из-за неисправности лифта произошла в 2018 году в Тарту, когда человек упал в шахту грузового лифта (из-за технического дефекта кабина находилась не на уровне пола, но двери смогли открыться). Чаще встречаются ситуации, когда лифт останавливается из-за технической неисправности и требуется посторонняя помощь, чтобы выручить людей.
Одной из наиболее важных мер по предотвращению опасности является регулярное техническое обслуживание и ремонт, выполняемые компетентным лицом, подчеркивает Бюркланд. Важнейшие задачи владельца – обеспечить быстрое устранение проявившихся ошибок и дефектов. В большинстве случаев ремонт необходимо заказывать отдельно. Обычно ремонтная компания делает предложение о заказанных работах, на которое отвечает владелец лифта.
Все лифты, принятые в эксплуатацию после 31 августа 2017 года, должны отвечать требованиям стандартов, определяющих размер и принадлежности кабины лифта, чтобы облегчить доступ в лифт также на инвалидных колясках и с помощью вспомогательных средств передвижения.
Ремонта стало больше
Руководитель отдела контроля оборудования Inspecta Estonia OÜ Александер Ииванайнен говорит, что когда речь идет о лифтах, ремонт – это непрерывный процесс, и по сравнению с 2020 годом его определенно стало больше, но незначительно.
Самый старый из используемых лифтов построен в 1924 году. В настоящее время находятся в эксплуатации лифты 1924 года начала использования – 1 лифт, 1926 года начала использования – 2 лифта, 1928 года начала использования – 3 лифта. Если распределить все лифты на три группы по годам принятия в использование, где первая группа до 1959 года, вторая 1960–1991 и третья период независимости (согласно данным за 2020 г.), то цифры в этих группах следующие: в первой – 62 лифта, 2–2555 лифтов и 3–3260 лифтов. За последние два года в эксплуатацию был добавлен 521 новый лифт, так что общее количество лифтов в Эстонии в настоящее время составляет 6 398. В настоящее время у 684 лифтов не соблюдены сроки проверки (в это число входят и лифты, использование которых по каким-то причинам остановлено).
„Закон о безопасности устройств здесь ссылается на § 15 Закона об охране правопорядка, в соответствии с которым ответственным лицом является лицо, обладающее властью над данным вопросом и которое своими действиями или бездействием может создать угрозу или опасность, – поясняет Ииванайнен. – За состоянием лифта постоянно следит лицо, организующее выполнение требований по использованию устройства, § 6 ч. 2 п. 5 Закона, которое должно быть назначено вышеупомянутым ответственным лицом. В случае ремонта мы должны учитывать действующее законодательство, которое требует от нас соблюдения действующих требований при ремонте. В случае лифтов это директива по лифтам 2014/33/ЕС и серия стандартов EVS-EN81.
Поскольку у нас используются даже лифты 1924 года, то при должном обслуживании и своевременной реновации и лифты 1960–1980 годов могут быть приведены в должное для использование состояние. Собственникам более старых лифтов всегда можно предлагать провести полную реновацию, при которой лифт в шахте заменяется на новый, вопрос в цене необходимого ремонта, реновации по узлам лифта или полной его замены“.
Что нам стоит лифт построить
Жительница и член правления КТ одной из ласнамяэских девятиэтажек Анна Пылдроос рассказала, что в их большом доме шесть подъездов, но полностью заменен лифт только в одном подъезде:
„В 2022 году перед нами встал выбор – или произвести необходимый ремонт критически изношенного лифта и продлить срок его эксплуатации на пару лет, а потом снова поднять вопрос о реновации, или сразу полностью его модернизировать. Ремонт обошелся бы чуть более чем в 1000 евро, реновация – 26 тысяч с „копейками“. Проведенное среди жильцов голосование показало, что за полную замену лифта выступили около 75% жителей дома. Главным образом на решение повлиял стремительный рост цен – отложив реновацию на пару лет мы рисковали получить новое, уже совершенно неподъемное ценовое предложение“.
Шокирующей подробностью для жильцов стал срок, отведенный на реновационные работы: шесть недель. В течение этого периода пользоваться лифтом было нельзя. Однако жильцы вспоминают об этом с юмором: соседи чаще встречались на лестнице, здоровались и желали идущим вверх доброго пути, а на лестничных клетках выше пятого этажа жильцы выставили табуретки, чтобы нуждающиеся в отдыхе соседи могли присесть. Проведенной реновацией жители довольны. В числе плюсов Анна называет низкий уровень шума (раньше грохот проезжающего лифта мог разбудить среди ночи), плавное движение, датчик, блокирующий движение створок, когда между ними находится пассажир, и кнопку, при нажатии которой двери закрываются сразу. Кроме того, номера этажей на кнопках продублированы шрифтом Брайля.
„Приятно, когда дома такой же заботливый лифт, как в современном офисном здании, – говорит Анна. – Споры у жильцов вызвала одна функция нового лифта: когда лифт идет вниз, он останавливается на каждом этаже, где нажата кнопка вызова. Таким образом лифт собирает по пути всех пассажиров, экономя им и время, и электроэнергию. Однако здесь есть и обратная сторона – если, например, в лифте едет ребенок один, то по пути в лифт к нему может зайти кто-то, кто может ребенка напугать или обидеть. Спорили-спорили, стоит ли отключить эту функцию, но так и не решили. Теперь копим, чтобы заменить лифты в оставшихся подъездах“.