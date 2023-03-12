Жилой комплекс Kalevi Panorama с 12 пентхаусами – уникальное предложение на рынке роскошной недвижимости Таллинна
Жилой комплекс Kalevi Panorama, расположенный в центре столицы, рядом со стадионом „Калев“, завершил отделочные работы и получил разрешение на ввод в эксплуатацию своих самых эксклюзивных объектов – 12 пентахусов. Другими словами, это означает, что мечты многих людей, ищущих новое идеальное жилье, скоро сбудутся.
Фантастический вид на Таллин – лишь одно из эксклюзивных преимуществ квартир Kalevi Panorama. Так, из окон пентхаусов можно увидеть Старый город, центральные районы, море и порт, где швартуются круизные лайнеры. А также главную арену стадиона „Калев“ и квартал Юлемисте. В январе 2023 года Таллин получил титул Зеленой столицы Европы, и в этом тоже можно убедиться в Kalevi Panorama: жилой комплекс окружают парковые зоны и зелень. И все это в самом центре столицы!
Множество преимуществ
Жилой комплекс Kalevi Panorama сдан в эксплуатацию в июле 2020 года. Он состоит из трех 14-этажных многоквартирных домов по адресу Выйстлусе, 6. Kalevi Panorama — это функциональные двух-, трех-, четырех-, пятикомнатные квартиры с хорошо продуманной планировкой. Во всех пентхаусах есть камин, в некоторых также сауна.
Все квартиры оснащены энергосберегающими и удобными решениями „умного дома“, которые помогают владельцу контролировать коммунальные расходы и экономить ежемесячно деньги и время. В жилом комплексе есть просторный подземный гараж, помещения для хранения и большая детская площадка. Приятный бонус для владельцев недвижимости – благоустроенная территория комплекса, которую украшает уникальная скульптура „Калев возвращается домой“ работы Тауно Кангро.
Цены на квартиры Kalevi Panorama начинаются от 200 000 евро за двухкомнатную квартиру. Цены на пентхаусы варьируются от 530 000 до 1 миллиона евро в зависимости от метража.
Двухуровневые квартиры расположены на 13–14 этажах трех корпусов комплекса. В жилом комплексе Kalevi Panorama есть как относительно небольшие, чуть более 85 м2 двухэтажные пентхаусы, так и более просторные, площадью до 150 м2.