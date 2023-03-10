Квартал Лахекалда на месте бывших локаторов в Ласнамяэ расширится еще на два жилых дома

Площадь квартир в строящихся по адресам Паэкалда 19 и 21 8-этажных домах энергетического класса А составляет от 36 до 125 квадратных метров.

„В квартале Лахекалда уже проживает около 350 семей. Более половины квартир в недавно построенных домах Паэкалда 23/1 и 23/2 нашли покупателя. Даже в сегодняшней рыночной ситуации мы продолжим строительство следующего этапа, как и планировалось, чтобы обеспечить комплексное развитие квартала и предложить людям лучшую жилую среду“, – прокомментировал Яан Мяэ, руководитель сферы развития недвижимости Merko Ehitus Eesti.

Архитектурное решение многоквартирных домов Паэкалда 19 и 21 было разработано архитекторами Arhitektuuribüro PLUSS. Вокруг зданий Merko благоустроит зеленые зоны отдыха для взрослых и детей, а на крышах обоих зданий установит солнечные батареи.

Уже сданы первые восемь домов квартала Лахекалда на более чем 380 квартир. Последними в конце 2022 года были сданы многоквартирные дома на 98 квартир по адресам Паэкалда 23/1 и Паэкалда 23/2, в которых уже продано более половины квартир, а остальные готовы к заселению новых домовладельцев.

Квартал Лахекалда расположен в Таллинне между Кадриоргом и Пирита на живописном холме Маарьямяэ. В общем объеме девелоперского проекта в ближайшие десять лет будет построено более двадцати новых многоквартирных домов с более чем тысячей квартир. Во дворах домов предусмотрены благоустроенные зоны для отдыха и игр, кроме того, на территории запланированы здания с коммерческими и обслуживающими функциями для поддержки полноценной жилой среды. Близость троп здоровья Пирита и морского променада придает быстро развивающемуся району еще больше ценности.