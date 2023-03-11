Застройщик: на рынке недвижимости произошли кардинальные изменения

„В пик продаж большинство квартир продавалось на бумаге, т.е. с момента бронирования до заключения договора могло пройти до года. Из-за этого статистика Земельного департамента показывает, что сейчас произошло лишь небольшое снижение“, – поясняет предприниматель. В реальности же наблюдается серьезный спад. Если в 2021 году в Тарту и его окрестностях в среднем бронировалось 140 квартир в месяц (или 1700 за год), то в прошлом году число броней снизилось до 55 в месяц (или 661 за год). За последние четыре месяца совершалось в среднем 20 бронирований в месяц.