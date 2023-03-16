Советы по экономному ремонту дома

Экономия путем предотвращения брака

Понятно, что во время работы может случиться всякое, особенно если вам не хватает опыта. В процессе покраски и оклейки обоями стен или потолка важна тщательная подготовка. Полы должны быть покрыты крафт-бумагой или пленкой, рейки, выключатели и электрические розетки нужно заклеить скотчем или снять, места стыка потолка со стеной следует покрыть качественным малярным тейпом. Малярный тейп нужно удалить сразу же после покраски, иначе засохшая краска может отклеиться от стены вместе с ним. Если пропустить одну из этих подготовительных работ, то во время ремонта может возникнуть необходимость в новых работах, и тогда ни о какой экономии не будет и речи.

Экономия напольного материала

Широкий ассортимент доступных напольных покрытий означает, что принять решение может быть непросто. Так как стоимость укладки напольного материала составляет значительную часть общей цены, есть смысл рассмотреть те материалы, с которыми вы сможете справиться самостоятельно. Например, можно обратить внимание на дощатый паркет, ламинат, пробковый паркет и различные рулонные материалы. Сложнее всего самостоятельно уложить деревянный пол, паркетную доску и напольную керамическую плитку. В целом ламинат – это один из самых доступных вариантов, однако всегда следует предварительно ознакомиться с отзывами о качестве конкретного производителя. Популярной альтернативой ламинату является виниловый паркет, но для его укладки требуется очень гладкое основание. Если в ходе ремонта вы хотите решить еще и вопросы звукоизоляции, можно отдать предпочтение звукопоглощающему пробковому материалу. В случае дерева стоит учитывать, что чем дерево дешевле, тем оно мягче – например, древесина сосны больше подвержена сколам. Независимо от выбранного материала, важно хорошо за ним ухаживать и правильно хранить. Каждый пол необходимо мыть подходящим моющим средством, и нужно также учитывать, что срок службы материала сокращается из-за попадания на пол песка и воды, а также под давлением тяжелых предметов мебели и каблуков.



Существует еще немало способов сэкономить на ремонте. Например, не нужно менять керамическую плитку в ванной, если она полностью целая и климат в помещении хороший. Вместо этого керамическую плитку можно окрасить с помощью специальных средств – процесс будет достаточно трудоемким, но справиться с ним должен суметь каждый. Кухонную мебель также можно покрасить или покрыть новым материалом, если в остальном ее состояние хорошее. Глянцевая кухня вполне может стать матовой, а темная – светлой, однако помимо непосредственно процесса покраски важно уделить внимание подготовительным работам и запастить временем и терпением, ведь такая работа уж точно займет не один час.