Советы по экономному ремонту дома
Ремонт в большинстве случаев является достаточно затратным мероприятием, однако порой успешно справиться с ним можно и при небольшом бюджете, если у вас достаточно времени и терпения. Тем не менее, в большинстве случаев следует критически оценить ситуацию – если стены не держат тепло, в углу виден грибок, конструкции пропускают внутрь воду, а в ванной пошла плесень, то об экономичном ремонте говорить не приходится – такому жилью потребуется основательная реновация.
Если во время ремонта хочется разобраться и с электрическими системами, вентиляцией, водопроводными и канализационными трубами, то для этого следует обратиться к соответствующему специалисту. Если же комнаты просто выглядят изношенными или грязными, то вы сможете вдохнуть в свой дом новую жизнь даже при скромном бюджете. Дизайнер интерьера K-rauta Александра Чуфарина делится некоторыми советами по экономии.
Экономия краски
Покраска стен и потолков требует прежде всего усилий и времени, и если вы решите выполнить все этапы таких работ самостоятельно, то это обойдется вам относительно недорого. Первый совет по экономии: сразу найдите нужный цветовой тон, потому что перекраска будет означать дополнительные расходы. Для этого можно посмотреть образец цвета дома при разном освещении, и следует учесть, что после высыхания оттенок становится темнее. Далее следует выбрать краску, которая легко моется, потому что срок службы такой краски будет более длительным. В большинстве случаев за глянцевыми цветами будет легче ухаживать, но в магазине можно найти и матовые цвета, которые легко чистятся. Третьим важным моментом является подготовка – стену желательно предварительно загрунтовать, так как в таком случае будет меньше расходоваться тонированная краска, которая обычно стоит дороже. Если стена предварительно не была покрыта грунтом, то не стоит ожидать, что находящейся в банке краски хватит на столько квадратных метров, сколько указано на этикетке, а значит, ваши расходы тоже будут больше запланированных. Если состояние стены требует оштукатуривания, но делать этого по каким-то причинам вам не хочется, не стоит надеяться, что краска или обои скроют неровности – в этом случае следует отдать предпочтение структурной краске для стен или декоративной штукатурке.
Экономия обоев
В целом, обычно покраска стен обходится дешевле, чем поклейка обоев, но в некоторых случаях в магазине можно найти остатки обоев хорошего качества на одну-две стены, или же удачно купить обои по скидке. Исходя из практических соображений стоит выбрать обои, которые будут долговечными и простыми в поклейке, так как менять обои каждые несколько лет дорого, а если клеить обои вам сложно, существует риск испортить часть ценного материала. Обычно долговечностью и простотой поклейки отличаются флизелиновые обои, однако можно присмотреться и к другим материалам, таким как, например, жидкие или окрашиваемые обои. Легкость поклейки обоев во многом зависит от того, наносится ли клей на стену или на обои. Если клей наносится на стену, то будет легче не только клеить обои, но и исправлять ошибки. В то же время, например, в случае с ультрамодными бумажными обоями стоит учитывать, что срок их службы меньше, а вот поклейка достаточно сложна. Для нанесения клея можно использовать широкую прочную щетку, а наклеивать и приглаживать обои на стене можно с помощью обойного шпателя или обойной щетки.
Экономия путем предотвращения брака
Понятно, что во время работы может случиться всякое, особенно если вам не хватает опыта. В процессе покраски и оклейки обоями стен или потолка важна тщательная подготовка. Полы должны быть покрыты крафт-бумагой или пленкой, рейки, выключатели и электрические розетки нужно заклеить скотчем или снять, места стыка потолка со стеной следует покрыть качественным малярным тейпом. Малярный тейп нужно удалить сразу же после покраски, иначе засохшая краска может отклеиться от стены вместе с ним. Если пропустить одну из этих подготовительных работ, то во время ремонта может возникнуть необходимость в новых работах, и тогда ни о какой экономии не будет и речи.
Экономия напольного материала
Широкий ассортимент доступных напольных покрытий означает, что принять решение может быть непросто. Так как стоимость укладки напольного материала составляет значительную часть общей цены, есть смысл рассмотреть те материалы, с которыми вы сможете справиться самостоятельно. Например, можно обратить внимание на дощатый паркет, ламинат, пробковый паркет и различные рулонные материалы. Сложнее всего самостоятельно уложить деревянный пол, паркетную доску и напольную керамическую плитку. В целом ламинат – это один из самых доступных вариантов, однако всегда следует предварительно ознакомиться с отзывами о качестве конкретного производителя. Популярной альтернативой ламинату является виниловый паркет, но для его укладки требуется очень гладкое основание. Если в ходе ремонта вы хотите решить еще и вопросы звукоизоляции, можно отдать предпочтение звукопоглощающему пробковому материалу. В случае дерева стоит учитывать, что чем дерево дешевле, тем оно мягче – например, древесина сосны больше подвержена сколам. Независимо от выбранного материала, важно хорошо за ним ухаживать и правильно хранить. Каждый пол необходимо мыть подходящим моющим средством, и нужно также учитывать, что срок службы материала сокращается из-за попадания на пол песка и воды, а также под давлением тяжелых предметов мебели и каблуков.
Существует еще немало способов сэкономить на ремонте. Например, не нужно менять керамическую плитку в ванной, если она полностью целая и климат в помещении хороший. Вместо этого керамическую плитку можно окрасить с помощью специальных средств – процесс будет достаточно трудоемким, но справиться с ним должен суметь каждый. Кухонную мебель также можно покрасить или покрыть новым материалом, если в остальном ее состояние хорошее. Глянцевая кухня вполне может стать матовой, а темная – светлой, однако помимо непосредственно процесса покраски важно уделить внимание подготовительным работам и запастить временем и терпением, ведь такая работа уж точно займет не один час.