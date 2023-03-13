Союз собственников: почти половине жилых домов Эстонии угрожает принудительная реновация(6)
Во вторник, 14 марта, в Европарламенте состоится голосование по директиве об энергоэффективности зданий, которая может оказать существенное влияние на весь жилищный сектор Эстонии. Если поправки, предложенные Комиссией по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE), будут одобрены, то в течение десяти лет в Эстонии придется принудительно реновировать более 350 000 жилых домов.
Центральный союз собственников жилья Эстонии (EOKL) направил евродепутатам от Эстонии письмо, в котором призвал перед голосованием тщательно взвесить все требования, предъявляемые директивой к владельцам жилья.
Председатель EOKL Андри Красс отмечает, что расходы по сравнению с первоначальным предложением, подготовленным Еврокомиссией в 2021 году, увеличились как минимум в три раза, а необходимые механизмы поддержки отсутствуют.
„Достижение энергоэффективности D для всех зданий к концу 2032 года является невозможным в условиях, когда уже сейчас наблюдается нехватка пособий на реновацию. Более того, проведение реновации в ускоренном темпе создает ситуацию, когда во имя обеспечения теплосохранности зданий придется менять фасады и системы отопления, даже если в их замене нет непосредственной необходимости, либо придется реновировать здания, которые было бы разумно и вовсе вывести из эксплуатации“, — сказал Красс.
После голосования в Европарламенте обсуждение директивы продолжится на европейском уровне в рамках трехсторонних переговоров между Европарламентом, Евросоветом и Еврокомиссией, а затем на уровнях государств.
Центральный союз собственников жилья Эстонии считает, что странам-участницам должны быть гарантированы достаточные права по принятию решений, а также возможность самим выбирать наиболее подходящие средства для достижения целей, чтобы не подвергать людей еще большим финансовым трудностям.
С письмом, направленным эстонским депутатам Европарламента, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.