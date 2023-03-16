Эстонские „okupas“: арендаторы задолжали хозяевам в Испании почти 9 тысяч евро и съехали, не заплатив

„Я не испанка и не живу в этой стране - рассказывает свою историю потерпевшая. - У моих родителей есть квартира в Испании, у меня тоже есть одна рядом с ними. Так как я говорю по-испански, то беру на себя все заботы по обеим квартирам. В конце 2020 года, когда мы выставили эту квартиру для сдачи, Европа была охвачена пандемией, мы не могли приехать, чтобы найти арендаторов и сдать квартиру, поэтому мы наняли Engels & Volkers (известное международное агентство недвижимости), чтобы они сделали все за нас. Мы работали с ними раньше, они нашли нам до этого двух предыдущих арендаторов“.