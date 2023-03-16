Эстонские „okupas“: арендаторы задолжали хозяевам в Испании почти 9 тысяч евро и съехали, не заплатив(1)
О том, что в Испании в последние годы особенно распространилось такое явление, как „захват“ чужого жилья - поселение в нем в отсутствие хозяев и нежелание за это платить - пишут многие СМИ. Таких людей называют „окупас“, и борьба с ними из-за недостатков испанского законодательства и местной бюрократической системы представляется делом долгим и не всегда результативным. В центре этой истории оказалась семья из Эстонии, к которой тоже в каком-то смысле можно применить этот термин. Они снимали квартиру в Испании, а когда хозяева не досчитались круглой суммы за аренду, горе-жильцы пообещали все выплатить и уехали обратно в Эстонию. Денег арендодатели так и не получили.
„Я не испанка и не живу в этой стране - рассказывает свою историю потерпевшая. - У моих родителей есть квартира в Испании, у меня тоже есть одна рядом с ними. Так как я говорю по-испански, то беру на себя все заботы по обеим квартирам. В конце 2020 года, когда мы выставили эту квартиру для сдачи, Европа была охвачена пандемией, мы не могли приехать, чтобы найти арендаторов и сдать квартиру, поэтому мы наняли Engels & Volkers (известное международное агентство недвижимости), чтобы они сделали все за нас. Мы работали с ними раньше, они нашли нам до этого двух предыдущих арендаторов“.