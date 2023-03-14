Возросший Euribor сказался на кредитах квартирных товариществ

Возросшая европейская межбанковская ставка предложения или Euribor сказалась не только на рынке недвижимости. Так как многие многоквартирные дома получали поддержку от KredEx, часть стоимости реновации они покрывали за счёт банковских кредитов. Из-за этого, вместе с ростом Euribor выросли и платежи в ремонтный фонд, отметил в эфире Vikerraadio руководитель дивизиона квартирных товариществ Swedbank Янис Пугри .

„Если мы попытаемся сравнить расходность по кредиту в масштабах бюджета на полную реновацию дома, то в сравнении с ситуацией, когда Euribor равнялся нулю, сейчас, когда он находится на уровне в 3.5%, среднему собственнику квартиры это повышение добавит к счёту где-то 50 евро. В общем случае примерно с этим должны считаться собственники жилья“, - сказал Пугри.