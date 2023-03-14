Читатель: газовая плита дома - нужен ли датчик угарного газа?

„В домах с газом мы никогда раньше не жили и не знаем регламентов. Ну то есть жили еще в советское время, когда требования были совсем другие. Про датчики дыма, которые должны быть у каждого в квартире, и про то, что их регулярно проверяют, в курсе. Естественно, и в этой квартире они есть, вещь нужная. А что с датчиками для газа? У всех ли они должны быть, если в квартире есть газ? Или считается только какое-то особое оборудование вроде газовых колонок? Помню, одно время очень много случаев было, когда дети задыхались от угарного газа. Будем ждать ответа“.

От редакции:

Как объясняют в Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора, поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, дымовой датчик никак не может его выявить. Стоит знать, что дымовой датчик срабатывает на видимый дым. Это два совершенно разных устройства, принципы работы которых различаются. Датчик угарного газа – единственное устройство, выявляющее угарный газ. Датчик угарного газа сообщает с помощью сигнала тревоги о том, что концентрация угарного газа в воздухе начинает приближаться к опасному для человеческого здоровья уровню, он не выявляет утечки природного газа.

С 2018 года в Эстонии установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, в которых имеется подключенное к дымовой трубе газовое оборудование. Таким оборудованием в первую очередь являются работающие на газе бойлер и котел. Хотя на сегодняшний день установка датчика угарного газа обязательна для подключенного к дымовой трубе газового оборудования, датчик в любом случае стоит установить, если дома имеется отопительное оборудование, которое тоже может стать причиной образования опасного угарного газа: дровяная печь, камин, плита, котел и прочие.