Еврибор удивил значительным падением

Шестимесячный Euribor, используемый в качестве основы для жилищных кредитов в Эстонии, снизился с 3,445% в пятницу до 3,375% вчера.

По данным Kauppalehti, снизились и другие процентные ставки: трехмесячный Euribor снизился с 2,978% до 2,957%, а 12-месячный Euribor, являющийся основой для жилищных кредитов в Финляндии, — с 3,953% до 3,858%.

По данным газеты, процентные ставки в настоящее время колеблются из-за краха SVB Bank в США.

„12-месячный курс Euribor сегодня резко упал, и завтра падение, вероятно, продолжится, — цитирует Kauppalehti главного аналитика Nordea Яна фон Гериха в Twitter. - Некоторые уже приветствуют более низкие процентные ставки, но надежда на постоянное снижение процентных ставок все еще очень преждевременна“.

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