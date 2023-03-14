Еврибор удивил значительным падением(22)
Вчера Euribor, основной показатель европейского межбанковского кредитования, неожиданно стал падать, пишет dv.ee.
Шестимесячный Euribor, используемый в качестве основы для жилищных кредитов в Эстонии, снизился с 3,445% в пятницу до 3,375% вчера.
По данным Kauppalehti, снизились и другие процентные ставки: трехмесячный Euribor снизился с 2,978% до 2,957%, а 12-месячный Euribor, являющийся основой для жилищных кредитов в Финляндии, — с 3,953% до 3,858%.
По данным газеты, процентные ставки в настоящее время колеблются из-за краха SVB Bank в США.
„12-месячный курс Euribor сегодня резко упал, и завтра падение, вероятно, продолжится, — цитирует Kauppalehti главного аналитика Nordea Яна фон Гериха в Twitter. - Некоторые уже приветствуют более низкие процентные ставки, но надежда на постоянное снижение процентных ставок все еще очень преждевременна“.
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