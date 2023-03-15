ТОП зарплат: компании-застройщики, которые платят сотрудникам больше всего

В 2022 году в отрасли работало в среднем 257 человек. Среднемесячная брутто-зарплата составила 3387 евро.

Первое место в ТОПе девелоперских компаний с самой высокой зарплатой заняла Kaamos Kinnisvara AS. Средняя зарплата там составила 8100 евро. За год средняя зарплата выросла на 47%, в компании работает 11 человек.

На втором месте – Arco Vara AS с пятью сотрудниками и средней зарплатой в 7340 евро. Тройку замыкает Vallikraavi Kinnisvara AS, где средняя брутто-зарплата в 2022 году составила 4760 евро.