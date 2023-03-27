Эксперт подробно: кому и на каких условиях банки дадут кредит(18)
На фоне растущих процентов многие отложили идею приобретения собственного жилья. Это подтверждают как показатели банков, так и общий тревожный тон происходящего в экономике. Хорошая новость заключается в том, что экономика всегда циклична, и за каждым спадом следует подъем.
Кому банк вообще сейчас выдаст кредит?
Жилищные кредиты доступны для всех совершеннолетних, которые имеют регулярный подтвержденный доход не менее последних шести месяцев и чей испытательный срок на работе пройден.
Банк также учитывает такие обстоятельства, как неплатежи по обязательствам, и следит, чтобы с момента последнего неплатежа прошло не менее трех лет. А также банк следит, чтобы человек не брал экспресс-кредитов в течение последних 2-х лет, и чтобы он не был привлечен к уголовной ответственности.
Сколько составляет ежемесячный платеж заемщика?
Жилищный кредит становится фиксированным ежемесячным расходом, который обычно может достигать 30–50% от общего дохода человека. Поскольку жилищный кредит привязан к плавающей ставке Euribor, которая меняется каждые шесть месяцев, людей, конечно, интересует, каким в точности будет их ежемесячный платеж и как он будет меняться с течением времени. Ежемесячный платеж зависит от принятой ставки Euribor, взятой суммы кредита, периода кредита, доли самофинансирования и маржи за риск, которая рассчитывается в соответствии с профилем соискателя кредита.
Банк, например, анализирует, где, кем и как долго человек работал, насколько велик и стабилен его доход и сколько у него иждивенцев. Кроме того, анализируется, каковы другие финансовые обязательства клиента и его предыдущее платежное поведение. Исходя из этого, банк рассчитывает базовую маржу, к которой обычно добавляется шестимесячная ставка Euribor. В долгосрочной перспективе рынки могут вести себя непредсказуемо, поэтому специалисты советуют подумать, сможете ли вы платить кредит со ставкой Euribor в 6–7%.
Пример 1
„Чистая“ зарплата Кати составляет 2000 евро, у Кати один ребенок и нет никаких финансовых обязательств. Каким может быть максимальный ежемесячный платеж по кредиту, если срок кредита составляет 30 лет?
Расходы на одного иждивенца: 195 евро
Обязательства могут составлять до 50% (рекомендуется 45%)
Максимальный ежемесячный платеж по кредиту: (2000 – 195) × 50% = 900 евро.
Максимальная сумма кредита: 128 000 евро (рассчитываем с процентной ставкой 6% или на 2% выше нынешней ставки).
Пример 2
Банк считает доходом 100 процентов заработной платы и родительской компенсации. Доход от аренды учитывается в размере 70 процентов, и дивиденды – в размере 50–70 процентов. Также важно количество иждивенцев.
Банк анализирует доход Марии:
Зарплата: 450 × 100% = 450 евро
Доход от аренды: 500 × 70% = 350 евро
Дивиденды: 20 000 / 12 месяцев = 1666 евро × 70% = 1166 евро
ИТОГО доход: 1966 евро (реально на счет клиента поступало по 2466 евро
в месяц)
Расходы на одного иждивенца: 195 евро
Обязательства могут составлять до 50% (рекомендуется 45%)
Максимальный ежемесячный платеж по кредиту: (1966 – 195) × 50% = 885
евро.
Максимальная сумма кредита: 125 000 евро (рассчитываем с процентной
ставкой 6% или на 2% выше нынешней ставки).
Какие разовые расходы связаны с приобретением жилья?
Помимо ежемесячных расходов, необходимо учитывать разовые расходы, связанные с оформлением покупки жилья. Такие расходы включают плату за договор, которая обычно в банках составляет от 0,5% до 1% от суммы кредита. Например, при сумме кредита в 100 000 евро эта плата составляет 500 евро. Время от времени банки также проводят кампании, в рамках которых плата за договор составляет 0 евро. Таким образом уже можно сэкономить несколько сотен евро.
Банку всегда необходимо представлять акт оценки приобретаемой недвижимости, на основании которого банк вообще может выдать кредит. Стоимость составления этого акта может достигать от 150 до 300 евро в зависимости от недвижимости и ее местоположения. Этот акт можно заказать как в агентстве недвижимости, так и в банке. Как правило, банк предлагает своим клиентам услугу составления акта оценки по более низкой цене. Кроме того, необходимо уплатить нотариальный сбор за сделку и государственную пошлину (зависит как от суммы кредита, так и от покупной цены недвижимости), а в случае поручительства фонда KredEx – 3% от суммы поручительства.
Насколько удобно ходатайствовать о жилищном кредите?
Люди ценят скорость и удобство, поэтому и банки улучшили свой сервис с учетом интересов клиента. Например, в LHV весь кредитный процесс, начиная с подачи ходатайства и заканчивая нотариальными процедурами, можно осуществить в цифровом виде и бесконтактно. Ходатайство можно подать даже в мобильном приложении или интернет-банке, а первичное предложение соискатель кредита получит менее чем за 24 часа. Все дальнейшие консультации, заключение договора и оформление сделки у нотариуса также можно осуществить через интернет, по желанию клиента.
Является ли выбранный банк хорошим долгосрочным партнером?
Точно так же, как мы не выбираем спутника жизни, основываясь только на одном факторе, не следует сравнивать предложения по жилищному кредиту, основываясь только на процентной ставке. Для долгосрочных отношений требуется гораздо больше, чем лишь один компонент из всей совокупности факторов. Средний срок „жизни“ жилищного кредита часто может длиться дольше, чем средний брак, поэтому стоит выбрать тот банк, с которым приятно иметь дело и который также видит в клиенте большую ценность, чем просто разового покупателя какого-то продукта. Платы за обслуживание банка, выбор его продуктов, его общение с клиентами и другие аргументы составляют общую ценность, которую стоит учитывать при принятии финансовых решений. Кроме того, в трудные времена гораздо проще договориться с банком, который служит вам основным местом приобретения всех банковских продуктов и услуг, а также имеет общее представление о сложной ситуации.