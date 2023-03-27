Эксперт подробно: кому и на каких условиях банки дадут кредит

Насколько удобно ходатайствовать о жилищном кредите?

Люди ценят скорость и удобство, поэтому и банки улучшили свой сервис с учетом интересов клиента. Например, в LHV весь кредитный процесс, начиная с подачи ходатайства и заканчивая нотариальными процедурами, можно осуществить в цифровом виде и бесконтактно. Ходатайство можно подать даже в мобильном приложении или интернет-банке, а первичное предложение соискатель кредита получит менее чем за 24 часа. Все дальнейшие консультации, заключение договора и оформление сделки у нотариуса также можно осуществить через интернет, по желанию клиента.

Является ли выбранный банк хорошим долгосрочным партнером?

Точно так же, как мы не выбираем спутника жизни, основываясь только на одном факторе, не следует сравнивать предложения по жилищному кредиту, основываясь только на процентной ставке. Для долгосрочных отношений требуется гораздо больше, чем лишь один компонент из всей совокупности факторов. Средний срок „жизни“ жилищного кредита часто может длиться дольше, чем средний брак, поэтому стоит выбрать тот банк, с которым приятно иметь дело и который также видит в клиенте большую ценность, чем просто разового покупателя какого-то продукта. Платы за обслуживание банка, выбор его продуктов, его общение с клиентами и другие аргументы составляют общую ценность, которую стоит учитывать при принятии финансовых решений. Кроме того, в трудные времена гораздо проще договориться с банком, который служит вам основным местом приобретения всех банковских продуктов и услуг, а также имеет общее представление о сложной ситуации.