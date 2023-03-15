Может ли арендодатель, управляющий или председатель ходить в вашу квартиру?

Мой дом – моя крепость. Мы приходим домой, закрываем дверь на ключ и чувствуем, что можем наконец-то отдохнуть и расслабиться. Мы уверены, что мы в безопасности. Но, как оказывается, это не всегда так. И бывают ситуации, когда в вашу квартиру могут зайти посторонние, открыв дверь своим ключом.

История первая

Марина долго искала квартиру своей мечты, а когда нашла, долго расспрашивала хозяина обо всех нюансах.

„Но он ни слова не сказал, что у председателя есть ключи от нее! – возмущается она. – Это выяснилось случайно, в разговоре с соседом. И когда я спросила у хозяина, правда ли это, он подтвердил. И сказал, что якобы забыл предупредить, и в чем, мол, проблема-то? „Забери у него ключ, и все!“ – сказал он. Но я считаю, что это проблема. Я могу забрать, но вдруг он успел сделать дубликат? И я теперь не чувствую себя безопасно в своей квартире, мне страшно, что кто-то может сюда прийти в мое отсутствие и рыться в моих вещах“.

Марина рассказала о своем опыте, чтобы предупредить других людей о таких ситуациях. Я понимаю, почему так делают, – отмечает она. – С одной стороны, это удобно. Если вы уехали, а в вашей квартире прорвало трубу, то управляющий или председатель может с вашего разрешения зайти и ликвидировать проблему. Или если пожар, то он может дать ключ спасателям, чтобы те не ломали дверь. Или если пожилой человек живет в квартире, и давно его соседи не видели, то можно зайти и узнать, все ли с ним в порядке. Это все понятно, и нормально воспринимается, когда дать управляющему или председателю ключ от своей квартиры, чтобы он, если что, зашел– это твое осознанное решение. Но если это сделал чужой человек и тебя об этом даже не предупредил – это просто шок!“

„Конечно, в этой ситуации можно посоветовать женщине только поскорее поменять замки в квартире“, – комментирует юрист Данил Липатов из Progressor Õigusbüroo.

История вторая