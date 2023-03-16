Эстонские банки: ждать ли от ЕЦБ дальнейшего повышения процентных ставок?(3)
Больших надежд на то, что повышение Европейским центробанком процентных ставок если не закончилось, то хотя бы в ближайшее время замедлится, лелеять не стоит, считают аналитики эстонских банков, пишет dv.ee.
На этой неделе процентная ставка межбанковского кредитования Euribor, столь важная для получателей жилищных ссуд, упала до рекордно низкого уровня — почти до 3%, напоминает Äripäev.
Однако экономический аналитик SEB Михкель Нестор считает, что это вряд ли окажет сколь-либо существенное влияние на нынешнюю политику Европейского центрального банка: „Я бы, скорее, в этом усомнился“.
Как предполагает Нестор, в четверг ЕЦБ объявит об очередном повышении ставки еще на 0,5%.
Что касается перспектив на будущее, то, по мнению экономического аналитика SEB, Европейскому центробанку, вероятно, потребуется некоторое время для анализа изменившейся ситуации.
„Наиболее вероятным представляется следующий сценарий: к лету процентная ставка по депозитам центробанка достигнет 4%“, — рассуждает Нестор.