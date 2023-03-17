Эксперт о ситуации на рынке недвижимости: чем дальше, тем больше пострадавших

„Во-первых, что касается стоимости недвижимости, то в общем плане можно сказать, что на фоне всем уже известных причин, то есть, быстрого роста стоимости денег и общего обнищания населения, спад цен можно было предвидеть. На окраинах столицы снижение стоимости доходило до двух десятков процентов, вместе с тем, есть и такие активы, стоимость которых понизилась в размере однозначного процента“, – замети партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

„К счастью, падение цен серьезно повлияло пока лишь на немногочисленных инвесторов и домовладельцев, если они, конечно, не совершили покупку в период абсолютного потолка цен. К сожалению, чем дальше, тем больше будет пострадавших, и все большую актуальность обретает вопрос о том, что произойдет, если падение не остановится. Именно это явление оказывает серьезное влияние преимущественно на инвесторов, денежные потоки которых начинают приобретать или уже приобрели негативный характер“, – сказал он.

„Надеяться на то, что коррекция цен на недвижимость резко прекратится, необоснованно, поскольку еще один важный момент, способный переломить данную тенденцию, пока еще не наступил. Таковым является рост ликвидности. Сейчас движение денег остановилось, и сделок заключается крайне мало. Именно это и вызывает снижение цен, поскольку предложения превышают спрос. Сначала должен вернуться спрос, иными словами, товар должен стать привлекательным. Далее начнет расти количество сделок, и только тогда мы сможем говорить о том, что снижение цен останавливается. В будущем они могут также начать и несколько повышаться, однако, опираясь на предыдущий опыт, можно сказать, что по времени подобный процесс займет 2–3 года“, – пояснил Сооман.

„Никто не знает, понизятся ли цены еще на 10 или 30 процентов, однако совершенно ясно, что необходимо достаточно основательно переоценить свои денежные потоки и устойчивость к нагрузке, причем не в текущем году, а в перспективе на предстоящие пару лет, учитывая, естественно, также и то, что цены на аренду также не остались не прежнем уровне. Если результаты расчетов на долгосрочную перспективу покажут, что свободные деньги закончатся, то в таком случае стоит предупредить возникновение неприятной ситуации и освободиться от бесполезного балласта или убыточных объектов, чем более сообразительные собственник уже и занимаются на протяжении более чем одного года. Если доходы стабильные, и денежные потоки не сильно пострадали, то в таком случае нет никакой причины торопиться. Все были довольны, когда цены повышались на несколько десятков процентов в год. Теперь же сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, когда цены падают до уровня, наблюдавшегося несколько лет назад, необходимо просто принять как неизбежную реальность“, – добавил он.