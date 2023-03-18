В Эстонии появился портал, который помогает найти жилье для украинских беженцев

Ровно год назад Kinnisvara24 в сотрудничестве с Департаментом социального страхования открыли портал недвижимости, специально разработанный для украинских военных беженцев, который на сегодняшний день посетили уже более 300 000 раз. Всего на портале было сдано 324 места жительства, из которых 45 с предложением работы, а 154 предложений были для проживания с домашними животными.

По данным Департамента социального страхования, на сегодняшний день в Эстонию прибыло более 125 000 военных беженцев, которым государство предоставило жилье в Таллинне, Хаапсалу, Мярьямаа, Рапламаа, Кохила, Козе, Пылтсамаа, на Сааремаа, в Тарту, Пылва и Ряпина.

„Неравнодушные люди открыли свои дома тысячам беженцев, но до сих пор не все из них нашли подходящее место для проживания. Поэтому мы призываем всех жителей Эстонии еще раз задуматься о том, есть ли у них свободная квартира, дача или комната, которые можно было бы предложить украинским семьям в качестве жилья“, - сказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

По словам Уйбомяэ, украинский портал был создан именно для того, чтобы владельцам недвижимости и беженцам было проще найти друг друга. Он также призывает зарегистрироваться на портале всех, у кого есть возможность предложить жилье.

В настоящее время на портале доступно 156 предложений, из них 39 бесплатные. 34 объявления также предлагают работу, а 69 предложений позволяют размещение с домашними животными. Предложения по размещению для украинских военных беженцев на портале можно разместить совершенно бесплатно.

На портале особенно приветствуются бесплатные и льготные предложения, но здесь также можно размещать и платные предложения аренды. „Быстрее всего расходятся 1- и 2-комнатные квартиры, но расположение важнее количества комнат – наибольший спрос по-прежнему в крупных городах, где предложений значительно меньше. Кроме того, у многих беженцев с собой четвероногие друзья, что значительно сужает подходящие варианты“, - добавил Уйбомяэ.

Чтобы упростить заключение договоров аренды и обеспечить безопасность сделок, портал также предоставляет информацию о функционировании эстонского рынка аренды и его особенностях, а также о том, как пользоваться порталом. С портала также можно скачать договор аренды на эстонском и русском языках.