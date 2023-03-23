Предложений мало, цены завышены: активизация рынка дач в этом году начнется позже обычного

По словам специалистов, на рынке недвижимости прогнозируют падение цен на 10–15 процентов, безусловно, это относится и к дачам. В прошлом году средняя цена за квадратный метр дачного участка в Эстонии составляла 1421 евро, но так было не везде. В немалой степени цена зависит от состояния объекта и, конечно же, расположения – в Ида-Вирумаа можно найти дачу с небольшим участком в садовых кооперативах за 15 000 евро, а на Сааремаа дача у моря может стоить до 300 000 евро.

Кетлин Юндас, профессиональный маклер Uus Maa Maakri, отмечает, что на данный момент желающих купить дачу действительно стало больше. „Активизация рынка дачных участков обычно начинается в начале марта. В этом году мы скорее увидим, что она может быть отложена из-за общей неопределенности“, – предполагает Юндас.

„Долгая зима и предвкушение лета обычно вызывают у многих эмоциональное желание иметь дачу или загородный дом, – говорит руководитель портала недвижимости City24 Карин Ноппер-Кокеров. – Но реальные цифры продаж не подтверждают массового исполнения такого желания. По данным Земельного департамента, в последние годы в среднем за год из рук в руки переходило около тысячи дач, а в прошлом году сделок с дача ми было даже на 26 процентов меньше, чем годом ранее“.

Анна Семенова (имя изменено) из Таллинна выставила на продажу свой участок в Мууга в январе, но уже через месяц приняла решение отозвать свое объявление: „Земля – она и есть земля, она не обесценится, – говорит женщина. – Времена сейчас нелегкие, а огород в любом случае прокормит“.

Елена Храменкова из Силламяэ ищет дачу с осени 2022 года, заложив в бюджет 10 000 евро: „Продали квартиру, и хочется деньги не потратить впустую, а купить уголок для души, для отдыха с детьми. Разбить клумбочки, посадить цветочки – чтобы были и грядочки, но только для свежей зелени, – говорит Елена Храменкова. – Найти дачу мечты пока не удалось. Предложений как таковых не было, мы и объявления давали, и сами искали, и объявления просматривали, но все не то либо ценник завышен очень сильно. Цены вообще не падают, и выбора особо нет“.

„Поскольку общая ценовая ситуация на рынке находится в относительном упадке, дачи уж точно не останутся в стороне. В итоге можно предположить, что дачи в этом году будут дешевле, чем в прошлом“, – полагает маклер Ало Эргма, партнер Arco Vara Pluss.

В соцсетях поговаривают о том, что в связи с событиями в Украине предложений о продаже дач в Восточной Эстонии, принадлежащих жителям России, должно стать больше, и потенциальные покупатели ожидают существенного падения цен и роста количества предложений.

„Ничего подобного в отношении Эстонии или Ида-Вирумаа мы не слышали и не замечали, - утверждает Карин Ноппер-Кокеров. – Количество предложений о продаже дачных участков на City24.ee со второй половины прошлого года стабильно держится на уровне 200. Что касается Ида-Вирумаа, то доля жителей России среди владельцев недвижимости не настолько велика, чтобы они могли как-то повлиять на рынок“.

Кетлин Юндас говорит, что перспективы продажи недвижимости, находящейся в собственности российских граждан, тщательно изучаются, в том числе и самими владельцами недвижимости. И они пока не спешат продавать, а занимают выжидательную позицию.

По словам Ало Эргма, немного бросается в глаза, что в Ида-Вирумаа предлагается относительно много дач, и можно предположить, что некоторые граждане России действительно пытаются избавиться от своего имущества в Эстонии, и если бы не было сложностей с перемещением денег и совершением сделок из-за санкций, вероятно, объектов для продажи было бы значительно больше. Эргма подчеркивает, что это относится скорее к Ида-Вирумаа – в Таллинне и Харьюмаа этого почти не ощущается.

Покупатель требовательный пошел

Статистика показывает, что больше дач покупают в весенние месяцы под влиянием эмоций. Когда светит солнце, пейзаж наполняется зеленью и цветами, многие места кажутся значительно привлекательнее, чем они есть на самом деле с прагматической точки зрения. А вот сбросить цену получится быстрее с октября по март, когда спрос ниже. Межсезонье, как правило, лучшее время для покупки дома или коттеджа, потому что тогда хорошо видны проблемы с системами отопления и электроснабжения, а также состояние подъездных дорог.