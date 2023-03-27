ОБЪЯСНЯЕМ | Хотите приобрести у гражданина РФ недвижимость в Эстонии? Есть нюансы, которые нужно знать

Председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон пояснила, что граждане России не могут въезжать в Эстонию по визе с туристическими или деловыми целями. Таким образом, согласно решению правительства Эстонии, наличие у россиянина недвижимости в Эстонии не является основанием для получения визы для посещения нашей страны.