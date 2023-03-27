Недвижимость
27.03.2023, 09:47

ОБЪЯСНЯЕМ | Хотите приобрести у гражданина РФ недвижимость в Эстонии? Есть нюансы, которые нужно знать

 (9)
Kinnisvara
Kinnisvara
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Если вы хотите приобрести находящуюся в Эстонии недвижимость у граждан России или Беларуси, то должны иметь в виду несколько важных аспектов.

Председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон пояснила, что граждане России не могут въезжать в Эстонию по визе с туристическими или деловыми целями. Таким образом, согласно решению правительства Эстонии, наличие у россиянина недвижимости в Эстонии не является основанием для получения визы для посещения нашей страны.

С помощью удаленной идентификации можно участвовать в сделке и ставить дигитальную подпись, только используя эстонскую ID-карту, digi-ID, mobiil-ID или digi-ID э-резидента.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии