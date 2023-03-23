Таллинн продает старинную мызу почти за 80 тысяч евро

Таллиннская городская управа решила выставить мызу в деревне Ригульди в волости Ляэне-Нигула на публичные торги, так как ветхое здание усадьбы городу больше не нужно.

В пояснительной записке распоряжения говорится, что к настоящему времени здание долгое время пустует и находится в очень плохом состоянии.

Таллинн ходатайствовал о владении недвижимостью в Ригульди в 2000 году, так как в то время усадьбой пользовалась Таллиннская I специальная школа-интернат (сейчас Тондиская школа). В 2002 году усадьба перешла в собственность Таллинна.

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