Таллинн продает старинную мызу почти за 80 тысяч евро(5)
Таллиннская городская управа решила выставить на продажу усадьбу Ригульди в Ляэнемаа, где десять лет назад планировалось построить дом для молодых людей с особыми потребностями. Стартовая цена зданий усадьбы и земли составляет 79 600 евро, пишет rus.err.ee.
Таллиннская городская управа решила выставить мызу в деревне Ригульди в волости Ляэне-Нигула на публичные торги, так как ветхое здание усадьбы городу больше не нужно.
В пояснительной записке распоряжения говорится, что к настоящему времени здание долгое время пустует и находится в очень плохом состоянии.
Таллинн ходатайствовал о владении недвижимостью в Ригульди в 2000 году, так как в то время усадьбой пользовалась Таллиннская I специальная школа-интернат (сейчас Тондиская школа). В 2002 году усадьба перешла в собственность Таллинна.
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