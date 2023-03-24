Один из спальных районов Таллинна расширится еще почти на сотню новых квартир

Созданные Bonava дома Uus-Mustamäe привносят современную архитектуру и новую жизнь в район Мустамяэ, возникший в Таллинне еще в 60-х годах. Недавно завершенный комплекс по Айанди, 9 состоит из трех зданий, объединенных расположенной между ними зоной отдыха. Жилой дом по адресу Айанди, 16, находится в стадии завершения и только что достиг своей полной высоты – он будет готов к заселению к концу этого года.

„После Ласнамяэ именно Мустамяэ является одним из самых густонаселенных районов Таллинна, и благодаря развитию новых жилых зон в ближайшие годы сюда будет приезжать все больше молодых людей и семей с детьми. Созданный Bonava район Uus-Mustamäe –безопасен, отличается продуманными дворовыми зонами и до него легко добраться пешком, на велосипеде и на общественном транспорте“, - руководитель по маркетингу и продажам Bonava Лаури Лааноя пояснил, почему Uus-Mustamäe является ценным жилым комплексом.

Исторически район Мустамяэ известен, прежде всего, своими многоэтажными панельными домами. Жилой район был спроектирован в 1957 году, а первые панельные дома были построены в 1964 году. Первая 16-этажная многоэтажка Мустамяэ была готова в конце 1974 года и в то время была самым высоким жилым домом в Таллинне. Развитие Uus-Mustamäe дополняет архитектурный облик Мустамяэ, вписывая современные многоэтажные дома рядом со зданиями, построенными десятилетия назад.

Uus-Mustamäe компании Bonava принял первых жителей три года назад, а в результате появления в последующие годы новых домов он станет самым современным и целостным жилым районом в Мустамяэ. Особенным Uus-Mustamäe делает расположенный в его центре общественный парк площадью 7000 квадратных метров, который является сердцем района и где созданы различные возможности для активного отдыха на свежем воздухе.

Всего на сегодня в районе построено 15 домов со светлыми 1–4-комнатными квартирами, и еще 5 находятся на стадии строительства. Неподалеку расположены школы и детские сады, школа по интересам, центр Mustika, спортивный клуб, кинотеатр и центр Mustamäe.