ЭКСПЕРТ | Малые инвесторы в недвижимость должны быть осторожны

Эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк уверен, что в течение года на рынке произойдет падение цен. Об этом он заявил на январском мероприятии клуба инвесторов.

Цены на арендную недвижимость под давлением

В своей презентации Тоомпарк рассмотрел состояние рынка недвижимости на основе последних статистических показателей. По состоянию на начало года предложение аренды было выше среднего исторического значения.

Эксперт объясняет, что сейчас на рынок аренды выходят квартиры, купленные в прошлом и позапрошлом году, но уже появляются первые признаки того, что рост количества предложений замедляется.