Возможна ли принудительная реконструкция жилья в Эстонии? Специалисты дали ответ плану ЕС

План Евросоюза по реконструкции жилищного фонда в Эстонии уже окрестили принудительным. Чиновники, правда, уверены, что успеть все же можно, но на это нужно в два раза больше европейских средств, проектировщиков, строителей, материалов, а главное - необходимо желание самих жителей Эстонии. Какие из перечисленных трудностей могут застопорить улучшение энергоэффективности жилья? В теме разбирался журналист Дмитрий Куликов, пишет rus.err.ee.