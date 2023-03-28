Возможна ли принудительная реконструкция жилья в Эстонии? Специалисты дали ответ плану ЕС(9)
План Евросоюза по реконструкции жилищного фонда в Эстонии уже окрестили принудительным. Чиновники, правда, уверены, что успеть все же можно, но на это нужно в два раза больше европейских средств, проектировщиков, строителей, материалов, а главное - необходимо желание самих жителей Эстонии. Какие из перечисленных трудностей могут застопорить улучшение энергоэффективности жилья? В теме разбирался журналист Дмитрий Куликов, пишет rus.err.ee.
Реконструкция девятиэтажного дома на 200 квартир в столичном Мустамяэ - задача не из дешевых, ее жители на протяжение нескольких лет копили первый взнос, потом долго договаривались, оформляли документы, ходатайствовали о дотации в фонде KredEx.
Еще полтора года пошло на его утепление, замену окон, обновление отопительной системы и другие строительные радости в виде шума, пыли и защитной пленки, которой был окутан весь дом, передает в воскресенье аналитическая программа „Актуальная камера+“.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.