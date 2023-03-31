Первый вопрос практически каждого соискателя жилья: какую квартиру выбрать – готовую, или еще только строящуюся?
При покупке нового жилья нередко возникает дилемма: купить новую квартиру, которая все еще находится в стадии строительства, или рассмотреть вариант с более старой недвижимостью, в которую можно сразу въехать. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. В связи с этим руководитель по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааоноя поделился пятью советами о том, чем следует руководствоваться при выборе.
1. Ознакомьтесь с планировкой квартиры и ее расположением
Во-первых, подумайте, сколько комнат вам нужно и какие комнаты для вас наиболее важны. Важно ли для вас наличие места для хранения, продуманное расположение встроенных шкафов-гардеробов и пространство для обеденного стола? Обычно в случае новых квартир такие вещи уже изначально запланированы. Для того, чтобы облегчить жизнь покупателю дома, часто уже в самом вначале составляется планировка кухни, то есть показывается, какая именно кухня подойдет для данного помещения, а также сразу учитывается количество и габариты модулей кухонной мебели.
А может, вы предпочитаете отдельную кухню, а также хотите, чтобы душевая и туалет тоже были отдельными? Для многих старых многоквартирных домов характерна именно такая планировка, и, хотя пару десятков лет назад совмещенные комнаты были достаточно популярны, на рынке до сих пор можно найти достаточно решений, в случае которых перестройка не проводилась. Независимо от того, идет ли речь о строящемся или уже готовом жилом доме, в любом случае стоит обдумать, что именно для вас важно с точки зрения пространственных решений, и сделать выбор, исходя из ваших потребностей и предпочтений.
Если вы нашли планировку, которая вам подходит, следующее, о чем нужно помнить, это когда и из каких окон светит солнце. Жаворонку, вероятно, вполне подойдет, если из окна его спальни будет виден восход солнца, однако кому-то другому больше понравится наблюдать за вечерним солнцем в гостиной.
2. Подумайте, какой район подойдет вам больше всего, и осмотрите его
Согласно „Опросу счастливых районов“, проведенному Bonava в прошлом году, покупателю жилья чрезвычайно важно чувствовать себя в своем районе в безопасности – 88% респондентов считают это самой важной причиной, благодаря которой они могут чувствовать себя счастливыми в своем районе. Для 82% эстонцев было также важно, чтобы район был чистым и ухоженным. Однако, согласно опросу, кроме чувства защищенности для людей важна и доступность жилья в плане транспорта, расположение в парковой или зеленой зоне, наличие поблизости школ, детских садов и магазинов.
В каждом районе сложилась или постепенно складывается собственная динамика жителей, и поэтому обязательно стоит прогуляться по району, в котором вы планируете купить жилье, чтобы лучше его прочувствовать. Наш опыт показывает, что во многие новостройки переезжают именно семьи с детьми, которые зачастую ценят одинаковые вещи, например, в отношении дворовой и окружающей территории. Благодаря этому дворы становятся приятной общей зоной, где почти всегда можно с кем-нибудь поиграть или пообщаться.
При знакомстве с районом стоит также проверить организацию парковки: запланировано ли достаточно парковочных мест для всех жителей дома и находятся ли они на безопасном расстоянии от пешеходных и игровых площадок. Ведь даже если вы не пользуетесь личным автомобилем ежедневно, стоит задуматься о том, достаточно ли обеспечена безопасность движения для всех членов вашей семьи.
3. Как выглядит дом вашей мечты?
Если вы хотите, чтобы интерьер жилья соответствовал именно вашему вкусу, то несомненным преимуществом еще только строящегося жилья будет то, что обычно такой выбор можно сделать достаточно легко с помощью различных пакетов дизайна интерьера. А именно, в соответствующий момент вы можете выбрать какой-нибудь из пакетов отделки, созданных профессиональным дизайнером интерьеров. Например, вы можете выбрать подходящее для себя напольное покрытие, цвет стен и плитку для ванной комнаты, что поможет создать общий стиль будущих жилых помещений. Это также поможет облегчить процесс обстановки мебелью после въезда в новое жилье, потому что часть отделки к этому моменту уже будет выполнена.
В случае с готовой квартирой уже с самого начала может возникнуть потребность в ремонте. Капитальный ремонт может занять месяцы. Однако для тех, кто предпочитает самостоятельно находить индивидуальные решения для каждой детали и желает иметь большую свободу выбора, предлагаемые новыми девелоперскими проектами варианты могут не быть достаточно интересными, а вот ремонт в некоторых готовых квартирах вполне может восприниматься как захватывающий вызов.
Помимо внутренней отделки квартиры, для многих домовладельцев важен и внешний вид подсобных и кладовых помещений, например, то, является ли так называемый подвальный бокс достаточно просторным, чистым, освещенным, запираемым и защищенным от непогоды.
4. Убедитесь в качестве строительства и безопасности квартиры
В случае новостроек, если сам дом еще не готов, обязательно стоит посетить уже построенную типовую квартиру в этом районе, или же другой девелоперский проект той же компании, чтобы оценить качество строительства. Ознакомляясь с квартирой-образцом, по возможности обязательно стоит осмотреть кладовые, а также места общего пользования жилого здания, такие как лестница, общее помещение для колясок и велосипедов, а также решения по парковке.
В случае более старых многоквартирных домов понаблюдайте и разузнайте, был ли дом реновирован внутри и снаружи, или каковы планы товарищества в этом отношении. Обязательно спросите о размере кредита на ремонт или ежемесячного взноса в ремонтный фонд. Если жилой дом нуждается в реновации, узнайте также, каков настрой и готовность жителей дома проводить различные ремонтные работы, такие как, например, утепление фундамента или фасада, приведение в порядок лестниц и обновление систем отопления.
Кроме того, если в квартире был сделан ремонт, желательно узнать, какие материалы для этого использовались. Обязательно стоит поинтересоваться сроками замены и обслуживания систем отопления и электроснабжения. Электропроводка, которой более 30 лет, считается амортизированной и может быть пожароопасной.
5. Узнайте, каков энергетический класс дома и насколько высоки средние расходы на коммунальные услуги
Энергетический класс строящихся сегодня многоквартирных домов не ниже класса B. Это означает, что такие здания являются энергоэффективными, и что в их случае обеспечению теплонепроницаемости было уделено особое внимание. Соответственно, в случае такого здания счета за отопление, электроэнергию и коммунальные услуги будут более низкими. Кроме того, в нем будет меньше всякого рода потерь, и в ближайшие десятилетия вам не придется думать о ремонте. Новые жилые дома строятся энергоэффективно, с использованием новых и качественных материалов и технологий (например, вентиляция с рекуперацией тепла, решения „умного дома“, солнечные батареи, системы доступа, видеонаблюдения и связи, и так далее). Кроме того, в случае нового дома отсутствует задолженность товарищества по ремонту, которая в случае старой квартиры может обернуться большими расходами.