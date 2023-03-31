Первый вопрос практически каждого соискателя жилья: какую квартиру выбрать – готовую, или еще только строящуюся?

1. Ознакомьтесь с планировкой квартиры и ее расположением

Во-первых, подумайте, сколько комнат вам нужно и какие комнаты для вас наиболее важны. Важно ли для вас наличие места для хранения, продуманное расположение встроенных шкафов-гардеробов и пространство для обеденного стола? Обычно в случае новых квартир такие вещи уже изначально запланированы. Для того, чтобы облегчить жизнь покупателю дома, часто уже в самом вначале составляется планировка кухни, то есть показывается, какая именно кухня подойдет для данного помещения, а также сразу учитывается количество и габариты модулей кухонной мебели.

А может, вы предпочитаете отдельную кухню, а также хотите, чтобы душевая и туалет тоже были отдельными? Для многих старых многоквартирных домов характерна именно такая планировка, и, хотя пару десятков лет назад совмещенные комнаты были достаточно популярны, на рынке до сих пор можно найти достаточно решений, в случае которых перестройка не проводилась. Независимо от того, идет ли речь о строящемся или уже готовом жилом доме, в любом случае стоит обдумать, что именно для вас важно с точки зрения пространственных решений, и сделать выбор, исходя из ваших потребностей и предпочтений.

Если вы нашли планировку, которая вам подходит, следующее, о чем нужно помнить, это когда и из каких окон светит солнце. Жаворонку, вероятно, вполне подойдет, если из окна его спальни будет виден восход солнца, однако кому-то другому больше понравится наблюдать за вечерним солнцем в гостиной.

2. Подумайте, какой район подойдет вам больше всего, и осмотрите его