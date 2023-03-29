29.03.2023, 07:07
Прогноз ЦБ: как скоро Euribor достигнет пика(1)
В то же время он отмечает, что большую часть пути роста Euribor уже прошел: „Пик должен наступить этой осенью – для прогноза процентных ставок мы смотрим на трехмесячный Euribor, поскольку с ним запланированы сделки на будущее“.
Для составления прогнозов специалисты банка высчитывают разницу между трехмесячным и шестимесячным Euribor. На данный момент она составляет 0,3 процентных пункта. Это означает, что если пик трехмесячного Euribor будет достигнут на уровне 3,6%, то шестимесячная процентная ставка должна остаться ниже 4%.