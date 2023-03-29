Недвижимость
29.03.2023, 07:07

Прогноз ЦБ: как скоро Euribor достигнет пика

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ФОТО: BadPixma | Shutterstock

Хотя темпы инфляции в еврозоне замедляются, они все еще остаются выше целевых показателей центральных банков. В связи с этим ожидается дальнейший рост Euribor, сказал руководитель отдела прогнозов Банка Эстонии Расмус Каттай, пишет dv.ee.

В то же время он отмечает, что большую часть пути роста Euribor уже прошел: „Пик должен наступить этой осенью – для прогноза процентных ставок мы смотрим на трехмесячный Euribor, поскольку с ним запланированы сделки на будущее“.

Для составления прогнозов специалисты банка высчитывают разницу между трехмесячным и шестимесячным Euribor. На данный момент она составляет 0,3 процентных пункта. Это означает, что если пик трехмесячного Euribor будет достигнут на уровне 3,6%, то шестимесячная процентная ставка должна остаться ниже 4%.

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