В Таллинне построят инновационный жилой дом в скандинавском стиле

„В здании будут использованы технологии и строительные решения, которые могут стать образцом и для других новостроек. В качестве примера можно привести геотермальное отопление и охлаждение на основе энергетических свай, что является очень редким решением для жилищной застройки, обеспечивающим покупателям жилья более низкие коммунальные платежи“, – сказал Юллар Хинно исполнительный директор 1Partner Ehitus и добавил, что здание должно быть построено менее чем за год.

„Наша философия заключается в строительстве таких зданий, которые вписываются в существующую жилую среду и являются энергоэффективными. Многоквартирный дом по адресу Нымме теэ, 70, с одной стороны, расположен словно в зелёном пригороде, но, в то же время, он находится в нескольких шагах от самого центра Таллинна, и всё необходимое для жизни здесь под рукой“, — сказал партнёр Alpina Пирмин Тамм, отметив, что на сегодняшний день четверть квартир уже продана.

„У 1Partner Ehitus много постоянных клиентов, это, безусловно, будет способствовать успешному завершению проекта и является признаком заслуженного нами доверия. В прошлом году мы построили для Alpina новый многоквартирный дом на улице Юурдевео в Таллинне“, — высоко оценил предыдущее сотрудничество Юллар Хинно.

В здании, строительство которого завершится в феврале 2024 года, будет всего 18 квартир, самые маленькие из них – 2-комнатные, а самые большие – 5-комнатные. Некоторые квартиры имеют также террасу площадью более 50 квадратных метров. Это современное здание в стиле Северных стран общей площадью 1292 квадратных метра спроектировано архитекторами AB Korrus.