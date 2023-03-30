30 тысяч евро и вы в домике на Черном море. Как купить жилье в Болгарии – плюсы, минусы, подводные камни

Эта расположенная на юго-востоке Европы страна может похвастаться разнообразным ландшафтом: прекрасными пляжами, модными горнолыжными курортами и оживленными городами, такими как София с ее лиственными бульварами, элегантной архитектурой и великолепными ресторанами. А еще в Болгарии фантастическое соотношение цены и качества, низкая стоимость жизни и доступные цены на недвижимость. Так как же воспользоваться всеми этими несомненными плюсами?