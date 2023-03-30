30.03.2023, 10:30
30 тысяч евро и вы в домике на Черном море. Как купить жилье в Болгарии – плюсы, минусы, подводные камни
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Легко понять, почему недвижимость в Болгарии пользуется большой популярностью у совершенно разных людей: здесь можно встретить и цифровых кочевников, и пенсионеров, и просто любителей пожить в более теплом климате за меньшие деньги, пишет Delfi Dom&Sad.
Эта расположенная на юго-востоке Европы страна может похвастаться разнообразным ландшафтом: прекрасными пляжами, модными горнолыжными курортами и оживленными городами, такими как София с ее лиственными бульварами, элегантной архитектурой и великолепными ресторанами. А еще в Болгарии фантастическое соотношение цены и качества, низкая стоимость жизни и доступные цены на недвижимость. Так как же воспользоваться всеми этими несомненными плюсами?