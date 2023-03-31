„Я открываю дверь и встречаю настоящих владельцев квартиры“: украинка стала жертвой мошенников при аренде жилья в Хельсинки

– Главный комфорт, который я получила в rdfhnФинляндии – возможность работать и жить в хостеле, – говорит Лиза, которая почти сразу после переезда нашла работу и стала помогать близким, которые остались в Украине.

– Ситуация непростая у всех. Кто-то из моей семьи остался без работы, – объясняет она.

Решение переехать в собственную квартиру Лиза взвешивала долго. Наконец после почти года жизни в крошечной комнате она таки решилась снять отдельное жилье.

– Я подумала, что поскольку учусь и работаю – надо шагать вперед и сепарироваться от этой системы.

В марте девушка начала искать квартиру. Чтобы покрыть стоимость залога, часть средств ей пришлось взять в долг у знакомого.

– Я заняла деньги, 800 евро. Больше у меня не было, потому что перед этим я отправила маме на лечение, – говорит она.

По цене и расположению Лизе подошли 2 квартиры, которые она нашла в фейсбук-сообществе „ Rooms/apartments for rent in Helsinki(siirryt toiseen palveluun) „. Одно из объявлений содержало ссылку на известный сайт аренды квартир, а другое – нет.

– Одна из них [квартира, которая есть на сайте аренды] была вообще пустая. Я понимала, что на мебель и технику у меня нет средств. Вторая же была меблирована: заезжай и живи, – вспоминает Лиза.

„Все случилось быстро“

Мужчина, который назвался владельцем меблированной квартиры, представился как Владимирис. Он показал Лизе жилье и сразу предложил подписать договор.

– Все случилось быстро. Он говорил, что есть еще другие претенденты – семья. Я немного форсировала события – хотелось как можно быстрее решить этот вопрос, потому что я очень долго решалась на то, чтобы переехать в отдельное жилье, – вспоминает Лиза

Контракт, который мужчина предложил Лизе, не выглядел подозрительно, говорит она.

– При просмотре первой квартиры договор мне показывала риелторская организация. Документ мало чем отличался от того, что представил Владимирис, – говорит Лиза.