Банк: многие пары не слишком тщательно продумывают свои имущественные отношения

„Если кредит на покупку жилья взят совместно, и оба супруга являются заемщиками, это означает, что оба несут обязательства по погашению кредита“, – говорит Пяргма. Поэтому если платежи по кредиту не могут быть списаны со счёта одного заемщика, они будут взяты со счета другого. Именно эти условия следует понимать, читая кредитный договор, и при необходимости уточнять у администратора. „Заемщики обычно решают стать совместными владельцами недвижимости, разделив право собственности в соответствии с соглашением. В редких случаях кредит берет только один из супругов, а собственниками становятся оба; у таких случаев всегда есть логические причины. Поэтому возможны различные решения, если все четко понимают причины“, – добавляет Пяргма.

Говорить о деньгах слишком подробно обычно не считается романтичным. Однако часто – и в хорошие времена об этом большинство людей не хотят думать – отсутствие ясности в отношении денег и имущества становится проблемой, когда люди расходятся . И чаще всего яблоком раздора становится раздел жилья, купленного с помощью кредита.

По данным последней переписи населения каждая вторая семья живет в браке, а каждая четвертая – в сожительстве. Это говорит о том, что, хотя брак и связанные с ним имущественные отношения отнюдь не являются непопулярными, возможно, многие пары не слишком тщательно продумывают свои финансовые и имущественные отношения. Это вполне объяснимо: при переезде к любимому человеку чувства зачастую важнее бытовых вопросов. В начале отношений не кажется важным задумываться о том, как именно будут распределяться домашние расходы и сколько средств будет вложено в покупку недвижимости.

„Обращение за жилищным кредитом вместе с партнером – очень распространенное явление. Так поступает 41 процент заёмщиков “, – говорит руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма . „Совместное получение кредита часто дает возможность рассмотреть более крупный или более ценный объект недвижимости. В то время как при покупке квартир одна треть заемщиков брали кредит вместе, среди покупателей домов это делали уже две трети“. Эстонцы также предпочитают владеть своей недвижимость ю, свидетельствуют данные переписи населения: более 68 процентов семей живут в собственной квартире или в собственном доме.

Даже если в договоре указано, что выплачивать кредит должны оба заемщика, в реальной жизни бывает по-разному. Иногда договариваются, что один из партнеров будет выплачивать кредит, а другой – заботиться о повседневных расходах. Если посмотреть на истории, которыми делится крупнейшее в Эстонии сообщество финансовой мудрости Kogumispäevik, то можно увидеть, что довольно часто в такой ситуации женщины занимаются детьми и домашними делами, а мужчины – кредитом и лизинговыми платежами. Может быть и так, что женщина выплачивает ипотеку, а мужчина покупает строительные и отделочные материалы и делает ремонт.

Все эти варианты могут очень хорошо работать на семью в целом, и принимать такие решения должна сама семья. Однако, когда отношения и совместное проживание заканчиваются, под угрозой оказывается то, насколько четко партнеры по жизни понимали эти договоренности или смогли доказать их впоследствии. Часто могут возникнуть споры о том, кто сколько внес или за что заплатил. Супруг, который не сможет доказать, что он или она изначально оплатили свою долю кредита на покупку жилья, в худшем случае будет вынужден нести расходы после прекращения отношений.

Добрый совет: соглашения в письменной форме

Одно из наиболее практичных предложений, позволяющих избежать возможных споров, – это фактическая выплата домашнего кредита в соответствии с договором. „Например, один из супругов переводит свой ежемесячный взнос другому с пояснением „кредит на покупку жилья“. Это звучит очень просто и на самом деле так и есть. Банковские выписки – тоже очень хороший способ доказать это впоследствии“, – говорит Пяргма. Можно также бесплатно изменить счёт, с которого банк списывает платежи по кредиту. Другими словами, Вы можете по истечении определённого срока внести изменения, и банк будет списывать кредит со счета другого заемщика.