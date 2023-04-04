Принудительная реновация: ЕС заставит всех владельцев домов их реновировать

Например, поясняет она, страны-члены ЕС считают, что к 2033 году нужно в среднем достичь класса энергоэффективности зданий D. То есть абсолютно все здания в таком случае реновировать к 2033 году не нужно, и этот средний показатель будет достигнут за счет баланса – например, здания с высоким классом энергоэффективности уравновесят здания с низким классом энергоэффективности. В то время как Европарламент решил, что, наоборот, все здания нужно к этому году реновировать до класса D.

„Во-первых, важно подчеркнуть, что в минувший вторник приняли не директиву, а только утвердили точку зрения одной стороны – Европейского парламента, – говорит представитель Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе . – Дальше будут трехсторонние переговоры между Европарламентом, Европейской комиссией и Советом Европы, чтобы найти компромисс между различными точками зрения. Какой будет директива в окончательном варианте – пока неизвестно. Какие обязательства в итоге возложат на страны и ее жителей – выяснится, скорей всего, только во второй половине этого года. Мы хотели бы, чтобы страны-члены союза придерживались бы той линии, о которой договорились в прошлом году, и это дало бы государствам больше гибкости с учетом их особенностей“.

К 2030 году жилые дома должны иметь энергетический класс не ниже Е. К 2033 году требования будут повышены до энергетического класса D. Классы энергоэффективности варьируются от А до G, и зданий с классом G может быть в стране не более 15 процентов.

Директива предусматривает, что к 2028 году все новые строения должны иметь нулевое энергопотребление, а общественные здания должны достичь этого показателя к 2026 году.

14 марта депутаты Европарламента проголосовали за директиву об энергоэффективности зданий. Голоса разделились: 343 депутата были „за“, 216 – „против“ и 76 воздержались. Таким образом зеленый свет получила директива, цель которой – срочное повышение энергоэффективности зданий в Европе.

До этого реновацию жилых зданий финансово поддерживали преимущественно фонды ЕС, но частично средства поступали и из государственного бюджета.

Чтобы помочь владельцам недвижимости, государство через фонды EAS и Kredex выделяло пособия на реновацию.

Можно начать уже сейчас

„В результате реновации здание становится безопасным для жителей в течение того срока, который указан в проекте (примерно в течение 50 лет), микроклимат не наносит вреда здоровью, а расходы на отопление – умеренные“, – перечисляет она.

Однако нужно отметить, что в Эстонии очень велико количество зданий, где нужно рано или поздно все же начать предпринимать меры по реновации.

„Но тут важно отметить, что, согласно нынешней версии директивы, законодатель каждой страны может сам решать, будет он применять эту меру или нет, – отмечает Кадри Лаубе. – То есть у нас нет обязательств принимать это в наше правовое поле. И в таком виде мы это точно делать не будем!“

Она добавляет, что в течение прошлого года было сделано дополнение, которое позволяет странам-членам ЕС наложить при сделках с недвижимость ю на владельцев обязательство привести здание в порядок – достигнув класса энергоэффективности D в течение пяти лет после сделки.

„И требования директивы распространяются на все страны-члены ЕС, а не на конкретных людей, – добавляет она. – Государства таким образом должны сами решать и находить возможности для достижения целей, указанных в директиве“.

Какие же санкции будут применены к тем, кто не успеет реновировать свои дома к указанному сроку? Может быть, из-за этого у них будут какие-то неприятные последствия? Кадри Лаубе заверяет, что применять к владельцам зданий какие-либо санкции напрямую не планируется.

„Стратегия показала, что в следующие десятилетия нужно реконструировать около 100 000 частных домов, 14 000 многоквартирных домов и 27 000 нежилых зданий, – перечисляет она. – При этом нужно объемы реноваций шаг за шагом начинать увеличивать, чтобы и строительный рынок успевал адаптироваться к возросшим объемам“.

Какого же количества зданий это может коснуться? Специалист отмечает, что в 2020 году эстонское правительство одобрило долгосрочную стратегию по реконструкции зданий. И ее цель – к 2050 году полностью реновировать дома по всей Эстонии, построенные до 2000 года, и минимум до класса энергоэффективности С.

Была информация, что какая-то работа сделана, какие-то проекты есть, а где они находятся – никто уже не помнит и не знает.

О том, что нужно сделать аудит жилищного фонда, говорят уже лет 10–12. То есть необходимость сделать сортировку – где можно делать реконструкцию, где нельзя. Тем более что у нас очень много панельного жилья. Это примерно 10–12 проектов. И давно пора было сделать рекомендации по реконструкции и утеплению именно вот этих объектов. На сегодняшний день за проект по реконструкции берут порядка 10–20 тысяч, их просто штампуют на коленке, делают „копипэйст“ и продают. Это тоже бизнес, который, с моей точки зрения, некорректен. И не совсем хорош.

Кроме того, по некоторым расчетам, сроки окупаемости – 35 лет. Финны говорят – 60 лет. То есть многие проекты окажутся экономически невыгодными. И вряд ли есть смысл делать реконструкцию всех объектов и все приводить в порядок. У нас очень много устаревших зданий, которые буквально дышат на ладан. Даже в Таллинне я видел бывшие бараки с общим туалетом и общей кухней, в которых проваливается пол. И дома, которые строили еще военнопленные, где люди вкладывали деньги в крышу, хотя стены уже не выдерживали нагрузки.

У нас на сегодняшний момент уже большая проблема с платежами. И не забываем про Ида-Вирумаа, где очень много квартир в собственности у россиян. У нас сейчас очень высокая инфляция, и у людей не хватает средств, чтобы оплатить даже электричество. И на все это накладываются дополнительные обязательства!

Люди просто не потянут

Рассматривали следующую меру: запрет на продажу квартир после определенного года или сдачу в аренду. Но насколько это удачно пройдет? И насколько эти изменения в законе будут принимать – вопрос. Тем более что в Законе о квартирных товариществах четко прописаны условия взятия кредита. То есть должно быть согласие большинства собственников. И я не знаю, кто будет менять этот закон.

Государство собиралось дотировать примерно 30%. 70% ложится на людей, на жителей этих домов. Первый вопрос: где они возьмут эти деньги? Второй вопрос: как заставить людей брать кредит? Получается, должны быть какие-то меры принуждения.

Еще нужно учитывать, что будет дефицит материалов. Потому что, кроме квартирных товариществ, нужно будет приводить в порядок еще и все остальные здания и сооружения – все, что есть в Эстонии.

Там весь проект оценивался примерно в 22 млрд евро. Деньги очень серьезные, и по сегодняшней инфляции это будет стоить уже намного больше – уже порядка 35 млрд евро.

Эту идею в Эстонии обсуждали еще в 2020 году. Был разработан план реконструкции зданий – тогда министром был еще Таави Аас. И этот план был одобрен правительством Эстонии. В то время было все спокойно и хорошо, и не было такой бурной реакции. Хотя по тем временам это была невыполнимая задача.

Уже сейчас открыт тур приема ходатайств на пособия для небольших жилых домов, а 10 апреля начнут снова принимать ходатайства и на пособия для реновации многоквартирных домов.

„Например, в ближайшие годы мы направим на реконструкцию многоквартирных домов 330 млн евро. Для небольших жилых зданий только за последний год было выделено 15 млн. к ним добавятся еще 30 млн евро, также для улучшения доступности кредитов недавно начал работу Фонд инвестиций в жилье. И с учетом амбициозности цели объемы пособий нужно будет теперь постоянно увеличивать“, – констатирует она.

Множество вопросов

Представьте, что Эстония встанет перед необходимостью привести в порядок за короткое время огромное количество домов. Откуда взять материал? Неоткуда. Промышленность не сможет разом выдать такой объем материалов. Строителей тоже не найти. А если найти – то вопрос качества. И в Эстонии это – очень острый вопрос.

Потому что у нас – уникальный климат. Очень высокий перепад температур плюс очень высокая влажность. И самое неприятное – это колебания около нуля градусов, от минуса в плюс, то есть воздействия, способные разрушать строительные материалы, которые сначала впитывают влагу, потом вода замерзает, лед расширяется, происходят поломки.

Таким образом, период, в течение которого можно делать утепление внешнего фасада, ограничен. За это время с людьми, которые работают в этой сфере, может всякое произойти: они то работают, то теряют работу и начинают работать где-то в другом месте. Назад их привлечь фирме тоже очень сложно. То есть тут уже минимум две проблемы: с материалами и с рабочей силой.

С качеством тоже своя проблема. Потому что проекты должны быть адаптированы под наши условия. Фирма должна быть обучена, иметь практику, должен быть очень высокий контроль. То есть если походить по городу, то можно увидеть очень много объектов, где уже появилась плесень – даже под самим покрытием.

Вот недавно была передача Kuuuurija, посвященная проблемам квартирного товарищества недалеко от Вильянди, которое приводит свой дом в порядок. Правление КТ заказало работу, работа до сих пор не сделана. То есть уже год с небольшим дом стоит буквально голый, там появилась плесень, сырость, там холодно. Фирма в какой-то момент прекратила свою работу. Теперь идет суд, у фирмы начинается санация, то есть это все может закончиться и банкротством. И у них – несколько таких объектов по всей Эстонии. То есть вопрос в том, какие фирмы допускают до этих работ? И каковы условия, в которых проводят эти работы?

Не секрет, что фирмы зачастую выбирают только по цене – чтобы она была минимальной. А это – не всегда лучший вариант. Потому что либо эту стоимость искусственно занижают, а потом начинают накручивать, либо дело в фокусе, о котором мне одна фирма рассказала: „У нас есть две знакомые фирмы, которые сделают вам предложение выше, а мы – ниже. Мы выигрываем конкурс, а вы получаете такой вот процент“. Я их после этого, конечно, выгнал, но фокус такой встречается часто.

Так что в этом плане вариант, который сейчас предложен, – утопия! Я понимаю, зеленое движение… Но оно – конечная цель. И если говорить об Эстонии, она настолько маленькая, что доля ее загрязнения среды выглядит как булавочка на фоне огромного объекта. То есть мы приносим настолько мало вреда, что это ни на что не влияет.

Так что нельзя производить эти работы, уничтожая жилищный фонд и вгоняя население в большие долги и большие проблемы. Не все могут оплатить эти работы. Пенсионеры – тем более. Это для них – финансово сложный вариант.

Работы в небольших частных домах, на которые KredEx выделяет деньги: Утепление фасада, цоколя или фундамента и сопутствующие работы.

Утепление крыши, потолка под крышей или чердаком и сопутствующие работы.

Замена или реновация окон и наружных дверей и сопутствующие работы.

Теплоизоляция пола первого этажа или пола, находящегося над неотапливаемым помещением, и сопутствующие работы.

Замена или реконструкция системы отопления и сопутствующие работы.

Установка, замена или реконструкция вентиляционной системы и сопутствующие работы.

Приобретение и установка генератора возобновляемой энергии с оборудованием, необходимым для преобразования и хранения произведенной энергии, и сопутствующие работы.

B случае приобретения и установки солнечных панелей необходимо осуществить по меньшей мере либо

Работы по утеплению фасада, цоколя или фундамента и сопутствующие работы, либо

Утепление крыши, потолка под крышей или потолка чердака и сопутствующие работы.

Если малый жилой дом получил разрешение на эксплуатацию в 2000 году или позже или если наружные стены или крыша малого жилого дома изолированы слоем толщиной не менее 10 см в 2000 году или позже, вышеуказанные работы не являются обязательными для приобретения и установки солнечных панелей.

Приобретение и установка оборудования для использования остаточного тепла сточных вод и сопутствующие работы.

Pекомендуемые в проекте иные работы по теплоизоляции или замене технических систем, обеспечивающие прямую экономию энергии.

Восстановление внутренней отделки в результате этих работ.

Составление строительного проекта для проведения работ.

Осуществление надзора собственника.

Pасходы по составлению строительного проекта и надзору собственника подлежат субсидированию, если работы по реконструкции выполняются в рамках проекта.

Пошаговая инструкция: как получить пособие на реновацию частного дома 1. Закажите для планируемых работ строительный проект, если этого требует Строительный кодекс. Представлять строительный проект вместе с ходатайством о пособии не обязательно, однако заявителю рекомендуется учесть, что основанием для составления ценового предложения по большинству работ является строительный проект. 2. Согласуйте работы и требования к строительному проекту с местным самоуправлением. 3. Соберите не менее трех ценовых предложений. 4. Заполните форму предоставления данных о потреблении энергии. 5. Если вы хотите подключить установку по производству возобновляемой энергии к распределительной сети, при установке солнечных панелей следует получить предложение на подключение. 6. Заполните и подпишите ходатайство. 7. Отправьте его по адресу eramu@kredex.ee По этому же мейлу можно задать вопросы, если они есть. 8. Ждите: в связи с большим количеством заявок на предоставление пособия срок их рассмотрения продлен до 45 рабочих дней.

Пошаговая инструкция: как подать заявление на пособие по реконструкции многоквартирного дома 1. Ознакомьтесь с условиями и документами пособия на реконструкцию и кредита на реновацию на сайте KredEx. 2. Проверьте, имеется ли у многоквартирного дома энергетическая маркировка, при необходимости закажите ее. 3. Выберите подходящего технического консультанта. 4. Составьте исходное задание и первичную смету реконструкции. 5. Если вам нужен банковский кредит, узнайте в банке о первоначальных условиях кредита. 6. Проведите первое общее собрание товарищества. При необходимости пригласите консультанта из уездного центра развития, который разъяснит условия пособия на реконструкцию и кредита на реновацию, а также необходимость реконструкции. 7. Если общее собрание будет в целом за реконструкцию, закажите строительный проект. 8. При необходимости созовите второе общее собрание, чтобы принять решение о реконструкции жилого дома и, если это требуется, запросить кредит и поручительство. 9. Дождитесь начала тура приема ходатайств и представьте в KredEx документы, нужные, чтобы получить пособие. 10. Дождитесь, пока KredEx проведет экспертизу строительного проекта и передаст результаты квартирному товариществу. 11. Организуйте тендер в регистре государственных закупок, чтобы найти строителя. Организуйте конкурс поставщиков услуг по надзору собственника. 12. По завершении экспертизы проекта при необходимости подайте в банк документы для запроса кредита. 13. Заключите кредитный договор и договор подряда. 14. Финансируйте строительство в таком порядке: собственные средства, кредит и пособие. 15. Примите завершенные работы по реконструкции. KredEx выплатит пособие после приема всех работ и предоставления товариществом необходимых документов.