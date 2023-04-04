В Таллинне построят новый жилой район, стоимость которого составит более 40 млн евро

„Ко дню рождения Республики мы наконец-то получили разрешение на строительство, и оно уже началось. Желания десятков людей, ожидающих завершения строительства своих новых домов, сбудется уже в следующем году“, – сказал Кристьян-Тор Вяхи, руководитель компании Invego, которая занимается развитием Уус-Ярвекюла, и добавил, что на сегодняшний день уже более 50 домов в строящемся районе забронировано.

Вяхи считает, что заинтересованность людей в покупке новых домов по-прежнему остается высокой. „Это правда, что за последние полгода у нас не было таких продаж, как во время бума, но, в то же время, сделки с нашими домами в Луккаранна, Тискреоя и Уус-Ярвекюла постоянно заключаются. На данный момент желающих инвестировать в недвижимость нет, но стремление купить жилье для себя по-прежнему в чести“, — сказал Вяхи.

Развитием жилого района Уус-Ярвекюла Invego занимается в сотрудничестве с фондом недвижимости EfTEN Capital, т. е. с EfTEN United Property Fund. Проектирует район фирма PIN Arhitektid. Компания NOBE уже была партнёром Invego при строительстве жилых районов Тискреоя, Табасалу Коду и Луккаранна. В Уус-Ярвекюла планируется построить 149 таунхаусов и 16 двухквартирных домов, из которых первые будут готовы уже к концу следующего года.