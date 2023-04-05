ЕЦБ может удивить более резким повышением ставки в мае

Можно ожидать еще одного крупного повышения ставок, если ситуация в мировой банковской системе не ухудшится, говорит Роберт Хольцман, президент Центрального банка Австрии и член Совета Европейского центрального банка. Крах Silicon Valley Bank спровоцировал ситуацию, когда последствия от снижения доступа к кредитованию могут уже быть сравнимы с ростом процентных ставок, добавил эксперт.

При этом решение нефтяного картеля ОПЕК+ сократить добычу, по его словам, не окажет большого влияния на решение, которое примет ЕЦБ. Хольцманн сказал в интервью, что, если ситуация не ухудшится к маю, экономика выдержит еще одно повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов.

Тем не менее, фондовые рынки ожидают, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки в мае всего на 0,25 процентных пункта.