CЮРПРИЗЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКИ | Компании, боксы которых нельзя пропустить

Вентиляционные устройства с рекуперацией тепла и влаги Airobot оснащены датчиками CO 2 , VOC, влажности, температуры и пыли. Устройства Airobot работают полностью автономно и обеспечивают в любом доме наилучший возможный внутренний климат без вмешательства человека.

Залогом нашего быстрого роста и успеха является профессиональная команда, долгосрочный опыт, тщательно подобранные материалы, качественная продукция и доверие наших клиентов как в Эстонии, так и за рубежом.

Ecosauna Project OÜ изготавливает роскошные купели. Мы делаем как традиционные, так со специальными решениями сауны и домики для кемпинга.

Каждый дом мы адаптируем именно так, чтобы он наилучшим образом соответствовал вашим пожеланиям и потребностям.

На нашем сайте www.cltbuildings.ee вы найдете несколько проектов домов, в том числе наших самых популярных домов Kerttu , Piret , Kristiina и Hanna .

При строительстве домов мы используем инновационную поперечно-клееную древесину, или CLT. Благодаря этому ваш новый дом будет гипоаллергенным, с отличным внутренним климатом и хорошей огнестойкостью. Узнайте больше о том, почему этот материал нравится архитекторам, инженерам и строителям.

В своей работе мы уделяем большое внимание сотрудничеству, предлагая вам индивидуальный подход и долгосрочные решения. Для вас это означает хорошего партнера по сотрудничеству, к которому вы можете обратиться со своими пожеланиями и проблемами, связанными со строительством, даже после завершения строительства дома.

Airobot определяет с помощью сенсоров, когда качество воздуха в доме начинает снижаться. Например, если возникает чрезмерная концентрация CO 2, Airobot начинает быстрее вентилировать и очищать воздух. Тогда как обычное вентиляционное устройство имеет три скорости, которые должен установить пользователь, Airobot самостоятельно управляет 100 различными скоростями вентиляции.

Airobot распознает, когда к вам приходят гости, и добавляет больше свежего воздуха. Он также распознает, когда никого нет дома, и сам переключается в режим энергосбережения. Таким образом Airobot потребляет примерно на 30 % меньше энергии, чем обычное вентиляционное устройство. Кроме того, вы можете следить за качеством воздуха в вашем доме через мобильное приложение Airobot.

В выставочном боксе D-13 Airobot можно ознакомиться и с их смарт-термостатами для отопления пола, которые были представлены на рынке в конце прошлого года. Смарт-термостатами Airobot можно управлять через интуитивно понятное мобильное приложение, а также их можно подключить к вентиляционному устройству Airobot.

Дополнительную информацию найдете на www.airobothome.com.

Põhuplaat строит энергосберегающие, здоровые и заметные дома

Kodu Kuubis – это основанная в 2014 году эстонская компания, миссия которой – строить дома из соломенных блоков и пропагандировать использование природных строительных материалов. Наше видение состоит в том, что к 2030 году как минимум один из пятидесяти новых частных домов будет построен из соломенных блоков.

Соломенный блок – это плита из природного материала, используемая в строительстве. Он состоит из экструдированной соломы, к которой по концам, краям и обеим сторонам приклеена переработанная бумага. Соломенный блок обеспечивает очень хороший внутренний климат и звуконепроницаемость в здании. Из соломенных блоков строятся внутренние и наружные стены здания, полы, потолки и карнизы.

Из соломенных блоков, дерева и целлюлозной ваты мы строим также домики Kärg. Kärg – это небольшой домик для отдыха, который может предложить намного больше, чем кажется на первый взгляд. Это домик для отдыха, на 100 % работающий на солнечной энергии, с широким спектром использования. Например, домик для отдыха Kärg хорошо подходит как для города, так и для сельской местности, как для заднего двора, опушки леса, так и для берега озера.

Приходите на строительную ярмарку и узнайте больше о соломенных блоках или зайдите на наши сайты: põhuplaat.ee и karg.ee.