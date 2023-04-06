Как отремонтировать жилой фонд без ущерба для кошельков и с выгодой для государства?
Вместо того, чтобы проклинать Брюссель, необходимо систематически делать эстонский жилой фонд более энергоэффективным. В статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti, свое решение предлагает Йоонас Лакс, пишет dv.ee.
Нынешний жилой фонд Эстонии представляет угрозу для здоровья людей. Плесень, слишком высокая или слишком низкая температура, плохая вентиляция должны быть в центре внимания правительства, заботящегося о своих жителях, потому что, среди прочего, они напрямую нагружают нашу и без того перегруженную систему здравоохранения.
Полная реновация многоквартирных домов произвела бы положительный эффект как на Кассу здоровья, так и на государственный бюджет в целом. Каждый евро, потраченный на реновацию, немедленно возвращает в государственный бюджет 20% в виде НСО, а вместе с другими налогами около 30%. Если инвестировать 100 млн евро в год и соответственно поступлению налогов с каждого проекта перенаправлять эти деньги обратно на реновацию, то рост будет стабильным, но достаточным, чтобы придать предприятиям устойчивую траекторию роста и возможность составить инвестиционный план.