Как отремонтировать жилой фонд без ущерба для кошельков и с выгодой для государства?

Нынешний жилой фонд Эстонии представляет угрозу для здоровья людей. Плесень, слишком высокая или слишком низкая температура, плохая вентиляция должны быть в центре внимания правительства, заботящегося о своих жителях, потому что, среди прочего, они напрямую нагружают нашу и без того перегруженную систему здравоохранения.

Полная реновация многоквартирных домов произвела бы положительный эффект как на Кассу здоровья, так и на государственный бюджет в целом. Каждый евро, потраченный на реновацию, немедленно возвращает в государственный бюджет 20% в виде НСО, а вместе с другими налогами около 30%. Если инвестировать 100 млн евро в год и соответственно поступлению налогов с каждого проекта перенаправлять эти деньги обратно на реновацию, то рост будет стабильным, но достаточным, чтобы придать предприятиям устойчивую траекторию роста и возможность составить инвестиционный план.