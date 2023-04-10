Эксперт развенчивает мифы о жилищном кредите: кому принадлежит купленная в кредит квартира?

1. Жилищный кредит можно взять только в том банке, где находится ваш расчетный счет и куда вы получаете зарплату

Это утверждение неверно – вы можете подать заявку на жилищный кредит в любом банке. Я рекомендую запросить предложение по кредиту хотя бы в паре банков, а еще лучше – отправить заявку во все финансовые организации, которые предлагают жилищные кредиты. Только так можно выбрать наиболее подходящие условия.

Лишь после того, как вы определили подходящее для вас предложение, до подписания кредитного договора вам придется открыть в соответствующем банке расчетный счет. Банк сможет перевести запрошенную сумму кредита на этот счет, и с него автоматически начнутся ежемесячные выплаты по кредиту.

Разумеется, каждый банк хотел бы, чтобы зарплата клиентов жилищного кредита поступала именно к нему. Для этого клиент может – но не обязан – изменить свой домашний банк. Вы также можете переводить сумму ежемесячного платежа на банковский счет, связанный с вашим жилищным кредитом, с помощью постоянного платежа.

2. Беря жилищный кредит в конкретном банке, я должен перевести туда все свои банковские дела и расчеты

Ранее в договорах жилищного кредита очень часто требовалось перечисление зарплаты в банк, выдавший жилищный кредит, но сегодня это уже не так. Теперь банки хотят, чтобы в день ежемесячного платежа на вашем счету имелась по крайней мере сумма, необходимая для платежа по кредиту. Тем не менее, я рекомендую внимательно прочитать кредитный договор, чтобы понять, каковы правила банка в отношении погашения кредита.

Кроме того, банки, как правило, не требуют, чтобы клиенты жилищного кредита вели свои прочие расчеты именно у них. Впрочем, это может быть полезно, если вы хотите договориться с выдавшим жилищный кредит банком об изменении условий кредитного договора. Банк предложит лучшие условия своему долгосрочному и надежному клиенту.

3. Банк может удерживать платежи по жилищному кредиту с моего расчетного счета в другом банке