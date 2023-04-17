СОВЕТЫ | Как выбрать напольное покрытие

Ламинат — это универсальный материал. С его помощью можно имитировать любую поверхность в том числе деревянную или каменную. Он долговечен и часто устойчив к повреждениям. Данным материал можно встретить в самых разных ценовых категориях.

Стоит учитывать так же минусы, данного материала. Перед укладкой ламината обязательно нужно идеально выровнять пол, иначе между досок появятся зазоры. Дешевый ламинат может вздуться в условиях высокой влажности. Поэтому лучше не укладывать ламинат на кухне и в ванной.

Древесина твердых пород

Натуральное дерево в качестве напольного покрытия выглядит роскошно. Покрытие экологично, часто изготавливаются по индивидуальному заказу. Отделка и цвет могут быть любыми.

Минусами такого выбора является дороговизна, сложность изготовления и установки, а также необходимость постоянного ухода за полами. Поверхность подвержена повреждениям и сколам, реставрацию специалисты советуют проводить раз в 5 лет.

Линолеум

Линолеум дешевый и практичный выбор. Линолеум может имитировать любую поверхность в том числе плитку, дерево, быть однотонным или с узорами. Покрытие легко устанавливать, с этим справиться даже новичок. Не возникает проблем с уборкой помещений.

Керамическая плитка

Керамическая плитка правильный выбор для отделки ванной комнаты и кухни. Она отличается прочностью и долговечностью. Главная особенность, она не боится влаги, а также не пропускает её. Матовая плитка выглядит лучше, классическую керамику проще чистить.

Паркет классическое решение. Выглядит стильно и дорого. Разный диапазон цен. Большой выбор в любых строительных магазинах. Однако есть и минусы. Материал быстро скалывается и царапается. Материал не экологичен. Нарушается естественный воздухообмен, высокая горючесть, дешевые материалы токсичны, легко царапаются.

Ковровое покрытие

Ковролином часто покрывают гостиные и детские комнаты. Делает интерьеры более уютными, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Из минусов стоит отметить недолговечность, не более 10 лет, а также необходимость тщательного ухода. Скопившиеся на ковролине пыль и грязь могут нанести вред вашему здоровью.