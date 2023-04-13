Лимит исчерпан. Выделенные квартирным товариществам 80 млн евро закончились за один день(9)
В понедельник, 10 апреля, фонд KredEx начал прием ходатайств от квартирных товариществ по всей Эстонии на комплексную реновацию многоквартирных домов. Объем этого раунда подачи ходатайств составил 80 миллионов евро, и к концу рабочего дня лимит оказался исчерпан.
„Введенное в последнее время в эксплуатацию слово „принудительная реновация“ для описания данной ситуации применять нельзя. Начавшийся и закончившийся сегодня [10 апреля] раунд ходатайств показал, что жители Эстонии прекрасно понимают необходимость реновации и хотят сделать свои дома более энергоэффективными, безопасными, улучшить внутренний микроклимат и среду обитания. Кроме этого реновация обеспечивает долгосрочную сохранность дома и повышает стоимость квартиры на рынке недвижимости“, – сказала руководитель отдела по вопросам жилья и энергоэффективности объединенного учреждения EAS EAS и KredEx Трийн Рейнсалу.
Она добавила, что пока речь идет лишь о приостановке раунда. „Хотя за день пришло много ходатайств, пока неизвестно, соответствуют ли они условиям получения пособия. Поэтому некоторые ходатайства могут остаться неудовлетворенными, что означает высвобождение средств и возможность заново открыть раунд. Всего на субсидирование квартирных товариществ выделено 330 миллионов евро, так что те, кто не успел подать ходатайство сейчас, смогут сделать это позже“, - уточнила она.
Поскольку по всей Эстонии необходимо реновировать около 14 000 многоквартирных домов, ремонт каждого дома одинаково важен, и положительно то, что ходатайства поступили из разных регионов Эстонии. Прошлый опыт по реновации доказал, что в результате полного обновления многоквартирного дома потребление тепловой энергии снижается в среднем на 52%. Поскольку дома разные, то реальная экономия может даже быть выше, все зависит от технического состояния здания, произведенных работ и их метода, а также привычек жильцов. Председатели товариществ также отметили, что полностью реновированное здание позволяет сэкономить до 70% расходов на отопление по сравнению с периодом до реновации.
О пособии на полную реновацию могли ходатайствовать квартирные товарищества с тремя и более квартирными объектами собственности при условии, что дом введен в эксплуатацию до 2000 года. Также можно было получить поддержку на определенные виды отдельных работ, например, замену отопительного устройства в многоквартирном доме с газовым или электрическим отоплением на устройство, основанное на возобновляемых источниках энергии, или подключение многоквартирного дома к сети централизованного теплоснабжения. В этом случае не было и ограничения по году ввода здания в эксплуатацию.
При получении пособия работы по реновации должны быть выполнены в течение 24 месяцев. Данный срок также возможно продлить один раз на 12 месяцев.
Доля пособия от общей стоимости реновации составляет 30-50 процентов, в зависимости от региона и выполняемых работ. Пособие выше, если дом находится за пределами Тарту, Таллинна и других крупных населенных пунктов, а также если речь идет о небольших многоквартирных домах или если во время реновации в доме будет установлен лифт, здание будет утеплено сборными элементами или здание имеет ограничения, связанные с исторической или культурной ценностью.
На реновацию многоквартирных домов в ближайшие годы правительство выделило 366 миллионов евро из средств структурных фондов ЕС. Из этой суммы 330 миллионов предусмотрено на пособия и 36 миллионов – на кредиты на реновацию. Согласно решению Министерства экономики и коммуникаций, размер выделяемых в этом году пособий на реновацию многоквартирных домов составляет 80 млн евро и 100 млн евро в последующие годы, пока бюджет не будет израсходован. Однако в случае необходимости министерство может изменить данный принцип распределения. Кредиты на реновацию KredEx предлагает в первую очередь небольшим квартирным товариществам и товариществам в сельской местности, которым в коммерческом банке кредит не дают, или если условия предложенного им кредита являются неразумными.