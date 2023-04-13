Лимит исчерпан. Выделенные квартирным товариществам 80 млн евро закончились за один день

„Введенное в последнее время в эксплуатацию слово „принудительная реновация“ для описания данной ситуации применять нельзя. Начавшийся и закончившийся сегодня [10 апреля] раунд ходатайств показал, что жители Эстонии прекрасно понимают необходимость реновации и хотят сделать свои дома более энергоэффективными, безопасными, улучшить внутренний микроклимат и среду обитания. Кроме этого реновация обеспечивает долгосрочную сохранность дома и повышает стоимость квартиры на рынке недвижимости“, – сказала руководитель отдела по вопросам жилья и энергоэффективности объединенного учреждения EAS EAS и KredEx Трийн Рейнсалу.

Она добавила, что пока речь идет лишь о приостановке раунда. „Хотя за день пришло много ходатайств, пока неизвестно, соответствуют ли они условиям получения пособия. Поэтому некоторые ходатайства могут остаться неудовлетворенными, что означает высвобождение средств и возможность заново открыть раунд. Всего на субсидирование квартирных товариществ выделено 330 миллионов евро, так что те, кто не успел подать ходатайство сейчас, смогут сделать это позже“, - уточнила она.

Поскольку по всей Эстонии необходимо реновировать около 14 000 многоквартирных домов, ремонт каждого дома одинаково важен, и положительно то, что ходатайства поступили из разных регионов Эстонии. Прошлый опыт по реновации доказал, что в результате полного обновления многоквартирного дома потребление тепловой энергии снижается в среднем на 52%. Поскольку дома разные, то реальная экономия может даже быть выше, все зависит от технического состояния здания, произведенных работ и их метода, а также привычек жильцов. Председатели товариществ также отметили, что полностью реновированное здание позволяет сэкономить до 70% расходов на отопление по сравнению с периодом до реновации.