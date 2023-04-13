Еще один повод выбраться на природу: купольный домик недалеко от Таллинна, который можно арендовать
Купольный дом — еще один стильный и практичный тип жилья с рядом преимуществ: энергоэффективность, устойчивость, низкая стоимость, бесконечные возможности для дизайнерских решений, необычный внешний вид. Тенденция отдыхать в таких домиках набирает обороты, и с каждым годом появляются все новые места для ночлега, пишет портал Gloss.ee.
Недалеко от Таллинна, в прибрежной деревне Лохусалу, появился еще один дом-«шар“ в окружении природы: песчаный пляж, сосновый лес, пение птиц и море. Здесь есть все, чтобы расслабиться и зарядиться положительной энергией.
Купольный домик расположен всего в 100 метрах от моря. В нем есть все удобства: кухня с холодильником и столовыми приборами, телевизор, душ, кровать, стиральная машина и небольшая терраса на улице.
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