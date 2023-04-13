Еще один повод выбраться на природу: купольный домик недалеко от Таллинна, который можно арендовать

Недалеко от Таллинна, в прибрежной деревне Лохусалу, появился еще один дом-«шар“ в окружении природы: песчаный пляж, сосновый лес, пение птиц и море. Здесь есть все, чтобы расслабиться и зарядиться положительной энергией.