Ремонт и стройка
22.04.2024, 13:48

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | Построить дом за шесть месяцев — мечта или реальность?

 
Лелде Лусе
ФОТО: Личный архив

Трехкомнатная квартира Кристапа Данциса и его жены Агнии в какой-то момент стала слишком тесной. Чтобы у каждого из детей была своя комната, некоторое время родители спали в проходной гостиной, но очень быстро поняли, что пора искать новое жилье. От идеи большой квартиры семья отказалась — Кристап и Агния решили построить собственный дом и им удалось это сделать всего за шесть месяцев, пишет Delfi Dom&Sad.

Супруги решили построить дом всего на 17 квадратных метров больше, чем их трехкомнатная квартира. Агния говорит, что они с самого начала договорились, что не хотят строить большой дом. Во-первых, это расходы на содержание, а во-вторых, в теплое время года семья проводит много времени на улице, поэтому в больших комнатах нет необходимости. Агния рассказывает, что хочет разрушить стереотипы о маленьких каркасных домах и поэтому они с мужем решили делиться своей историей в Instagram „Дорога к домику мечты“ (Ceļš uz sapņu namiņu).

Сначала семья хотела купить готовый дом, но их все время что-то не устраивало — местоположение, планировка или неадекватная цена. Однажды по дороге из Елгавы в Юрмалу Кристап и Агния заметили новый поселок. „Нам показалось, что здесь будет очень здорово жить, к тому же рядом есть река. Спустя три года мы здесь!“, — говорит Кристап с улыбкой.

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