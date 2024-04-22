ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | Построить дом за шесть месяцев — мечта или реальность?

Супруги решили построить дом всего на 17 квадратных метров больше, чем их трехкомнатная квартира. Агния говорит, что они с самого начала договорились, что не хотят строить большой дом. Во-первых, это расходы на содержание, а во-вторых, в теплое время года семья проводит много времени на улице, поэтому в больших комнатах нет необходимости. Агния рассказывает, что хочет разрушить стереотипы о маленьких каркасных домах и поэтому они с мужем решили делиться своей историей в Instagram „Дорога к домику мечты“ (Ceļš uz sapņu namiņu).