Эксперты по недвижимости назвали главные факторы при выборе новой квартиры

„Самый важный критерий при покупке жилья – расположение и инфраструктура района. Однако, если посмотреть на статистику портала Kinnisvara24, по сравнению с предыдущими годами на 35% выросло число покупателей, которые указывают в окне поиска класс энергоэффективности A или B“, - сказал руководитель по маркетингу портала недвижимости Kinnisvara24 Мартин Матсберг.

Глава отдела продаж девелоперской компании Endover Олари Вокк также отметил, что в последнее время покупатели стали уделять больше внимания экологическим аспектам: „Если несколько лет назад люди выбирали более дешевые квартиры с низким классом энергопотребления и простыми технологическими решениями, то сегодня все больше отдают предпочтение жилью с высоким классом энергоэффективности, энергосберегающими решениями и системой отопления – и готовы платить за это больше“.

По словам Вокка, покупателям все более важно, чтобы все необходимое для жизни находилось неподалеку: „Люди не хотят проводить жизнь в пробках, а также учитывают свой экологический след – концепция 15-минут езды до работы или магазина и плотной застройки – новая тенденция“. Также приветствуется близость к дому зеленых зон.

Нынешняя рыночная ситуация и более бережное отношение к окружающей среде заставили людей снова выбирать квартирам меньшего размера. Вместо 4-комнатной семейной квартиры площадью 100 квадратных метров покупатели выбирают жилье площадью 80 квадратных метров с более функциональной планировкой. „Например, наиболее популярные 4-комнатные квартиры в новостройке Rocca Towers имеют площадь 77 квадратных метров. Благодаря продуманной планировке здесь есть 3 спальни, 2 туалета, ванная, подсобное помещение, гардеробная и балкон“, - рассказал Вокк. Жилье меньшего размера проще купить, а затраты на его содержание также будут ниже.

Девелоперы также все чаще исходят из того, что вместо строительства нового здания экологичнее полностью реконструировать старый дом, обеспечив ему более высокий классэнергоэффективности. „При анализе новых проектов можно заметить, что застройщики все больше внимания уделяют энергоэффективности систем отопления“, - добавил Мартин Матсберг. Например, проект Endover Riviera в Виймси, помимо того, что он расположен непосредственно на берегу моря, привлек повышенный интерес благодаря экологически чистому и экономичному решению с использованием геотермального отопления.