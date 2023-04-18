Шестимесячный Euribor снова повысился

Ставка Euribor, которая оставалась отрицательной с ноября 2015 года, достигла нуля в июне 2022 года и с тех пор быстро росла.

В конце августа Euribor преодолел отметку в 1%, а 12 октября перевалил за 2%. По состоянию на 9 марта Euribor составлял 3,461%, но затем ставка начала падать. Правда, спад был не долгим. 16 марта ставка „еврибора“ опустилась до 2,985%, после чего снова начала расти. К 22 марта она поднялась до 3,214%, к 31 марта - до 3,341%. 12 апреля ставка выросла до 3,43%, а 14 апреля - до 3,51%.