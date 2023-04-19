На недвижимость, перешедшую близким Оливера Крууда, установлены ограничения

Прошлым летом банкротный управляющий Крууда Андрес Тоотсман подал в Тартуский уездный иск против спутницы жизни Крууда Реэт Райдур, его детей Густава Крууда, Герды Пальтс и компаний ME3 Motosport.com OÜ, Aktsionär OÜ, DeliveryMade OÜ и SIA Piena Trading Business, чтобы признать недействительными договоры купли-продажи, договоры пользования, совместные ипотечные договоры и договор залога.

Упомянутые в иске фирмы связаны с Райдур и старшим сыном Крууда, Карлом Крууда.

С помощью этого иска банкротный управляющий хотел вернуть в процедуру банкротства девять квартир в двух домах в поселке Пюхаярве волости Отепя, которые ранее принадлежали Крууда. Для обеспечения иска управляющий просил Тартуский уездный суд наложить арест на недвижимость и запретить Густаву Крууда, Герде Пальтс и Реэт Райдур распоряжаться ею.

Ответчики обжаловали в районном суде постановление о наложении ареста на имущество и запрете на распоряжение им. Однако по вступившему недавно в силу решению ограничения на владение квартирами все же остались в силе.